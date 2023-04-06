"Я не можу допомагати військовим": Лорак оскандалилася новим інтерв'ю в Росії

Ані Лорак відверто розповіла про скасування концертів в Росії і скандал з фінансуванням нібито ЗСУ.

Ані Лорак / скріншот

Співачка Ані Лорак потрапила в справжній скандал через свою позицію щодо війни в Україні, яку влаштувала Росія.

Скандал в РФ зі скасуванням її концертів через нібито допомогу ЗСУ набирає обертів.

В інтерв'ю російському шоу "Алена, Блин!" на YouTube 44-річна виконавиця розповіла, що вона думає про скасування своїх концертів у російських містах на тлі чуток про фінансування українських військових у війні з російськими окупантами.

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"Коли справа дійшла до очевидного наклепу... треба щось говорити. Люди користуються цією ситуацією. Я не можу допомагати військовим, на військові потреби, тому що у мене немає цього в природі. Цього не буде ніколи. Я хочу триматися подалі від цього. Я людина, яка живе в своєму світі", — сказала Лорак, яка продовжує будувати кар'єру в країні-агресорі і дружити з пропагандистами.

Скасування концертів Лорак в Росії

Варто зазначити, що нещодавно Ані Лорак дала нібито благодійний акустичний концерт, отримані кошти від якого мали піти "людям, які потребують допомоги".

За словами зрадниці, потрібна була допомога жінкам (Лорак не говорить українкам, хоча це мається на увазі), які залишилися без даху над головою. Пізніше виявилося, що вона допомагала людям, які постраждали від російської агресії.

Відзначимо, що раніше стало відомо про те, що оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі. "Ми - жителі проти того, щоб в нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі, що воює проти нас", - говорить чиновник.

Він також додав, що жоден актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не будуть тут заробляти.

Тепер же, слідом за Краснодаром, концерт скасували в Ростові, також під питанням її виступ у Воронежі. А громадські діячі, за інформацією медіа, вимагають визнати українську співачку, яка намагається "всидіти на двох стільцях", іноагентом. "Звернення вже в Генпрокуратурі", - повідомляють росЗМІ.

Злякавшись того, що вона позбудеться свого єдиного заробітку, Лорак поспішила виправдатися і заявила, що українська влада поставила їй ультиматум.

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