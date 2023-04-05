Останній концерт Лорак в агресорі-Росії скасували

Путіністка поступово позбавляється заробітку скрізь, де це можливо.

Ані Лорак / скріншот YouTube

Співачка українського походження Ані Лорак, яка зрадила свою країну і продовжує жити і працювати в терористичній Росії, позбулася свого останнього запланованого концерту в агресорі РФ.

Так, за інформацією EADAily, у Воронезькій області скасували концерт співачки Ані Лорак, який повинен був пройти 24 квітня в Event Hall. Про це повідомили в місцевому Департаменті культури.

Стало також відомо про те, що раніше глава Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до губернаторів Воронезької, Ростовської областей і Краснодарського краю з проханням скасувати виступи української артистки.

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Лорак позбавляється роботи в країні-агресорі Росії

Відзначимо, що раніше стало відомо про те, що оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі. "Ми - жителі проти того, щоб в нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі, що воює проти нас", - говорить чиновник.

Він також додав, що жоден актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не будуть тут заробляти.

Тепер же, слідом за Краснодаром, концерт скасували в Ростові, також під питанням був її виступ у Воронежі. А громадські діячі, за інформацією медіа, вимагають визнати українську співачку, яка намагається "всидіти на двох стільцях", іноагентом. "Звернення вже в Генпрокуратурі", - повідомляють росЗМІ.

Злякавшись того, що вона позбудеться свого єдиного заробітку, Лорак поспішила виправдатися і заявила, що українська влада поставила їй ультиматум.

"Я розумію, що за моє мовчання протягом останнього року мене критикували, і усвідомлюю, що це рішення може бути трактовано по-різному. Я ніколи не хотіла нікого образити або зачепити, і якщо це сталося, я приношу свої вибачення. Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства, і загибель людей в результаті конфліктів розбиває мені серце. Тільки ті, хто знають моє минуле, можуть зрозуміти біль від втрати когось на війні", - зазначила Лорак.

Також Лорак зазначила те, що в Росії її звинуватили в підтримці ЗСУ.

"Я також хочу сказати, що я ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати тільки в рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя", - заявила Лорак.

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