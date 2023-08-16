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"Я алкоголік, шукаю музу": 67-річний Ларс Фон Трієр шукає кохання в Інтернеті

Анна Підгорна
16 серпня 2023, 02:55
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Немолодий режисер не став приховувати свої недоліки від потенційного партнера.
Ларс Фон Трієр
Ларс Фон Трієр шукає музу через Instagram / ua.depositphotos.com

Датський режисер і сценарист Ларс Фон Трієр ("Догвіль", "Меланхолія", "Німфоманка") у 2022 році вирішив зробити паузу у своїй кар'єрі після того, як у нього діагностували хворобу Паркінсона. Він думав витратити цей час на спостереження за своїм життям в розрізі хвороби, та на пошук способів продовжувати творити в нових умовах.

І першим елементом нової глави свого життя він, ймовірно, бачить нові романтичні стосунки. На своїй сторінці в Instagram Фон Трієр виклав ролик, який сам назвав у відео старомодним оголошенням з колонки знайомств.

"Не знаю, у що я себе втягнув на цей раз. Тому, перш ніж потонути в самовдоволеній рекламі, дозвольте мені прояснити кілька речей. Мені 67 років. У мене хвороба Паркінсона, обсесивно-компульсивний розлад і на даний момент контрольований алкоголізм. Коротше кажучи, якщо пощастить, у мене ще залишилося мабуть кілька пристойних фільмів в запасі. Все це виглядає, як пошук знайомств старої школи, де я, не маючи ні найменшого поняття про соціальні мережі, шукаю дівчину / музу. І незважаючи на всі плітки, я все ж наполягаю на тому, що в хороший день, в правильній компанії я можу бути цілком привабливим партнером", - заявляє режисер.

відео дня

Також він додав адресу електронної пошти, куди зацікавлені у відносинах жінки могли б відправляти свої листи.

Ларс Фон Трієр був двічі одружений - з режисером Сесілією Хольбек (з 1987 по 1995) і з вихователькою Бенте Фрьоге (з 1997 по 2015). Від обох шлюбів у нього загалом четверо дітей.

Дивіться відеовізитку Ларса Фон Трієра для пошуку супутниці життя:

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