Викликав питання: стилістка оцінила образи перших леді на похороні Папи Римського

Галина Денисюк лаконічно описала стиль перших леді трьох країн.

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Образи перших леді на похороні Папи Римського / колаж: Главред, фото: instagram.com, Бріжит Макрон, Меланія Трамп, Олена Зеленська

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Яке вбрання обрали перші леді на похорон Папи Римського

Чи дотрималися вони дрес-коду

26 квітня у Ватикані відбулася прощальна церемонія з Папою Римським Франциском. Захід зібрав світових лідерів та їхніх дружин, які, згідно з дрес-кодом, мали з’явитися у стриманому чорному вбранні.

Стилістка та експертка з міжнародного ділового протоколу Галина Денисюк спеціально для Главред проаналізувала образи перших леді, які відвідали церемонію.

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Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська обрала для церемонії чорне вбрання зі спідницею довжини міді від українського бренду ELENAREVA, чорні капронові колготи та чорні туфлі. Голову перша леді не покривала, що, хоча й не є обов’язковим, традиційно вважається ознакою поваги до протоколу Ватикану.

Олена Зеленська на похороні Папи Римського / фото: t.me, Олена Зеленська

"Олена Зеленська продемонструвала елегантність і стриманість. Її образ ідеально відповідав протоколу: мінімалізм крою, відсутність зайвих акцентів, дуже грамотна довжина спідниці та рукавів. Це зразок сучасної поваги до традицій", - зазначила стилістка.

Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп з’явилася на похороні у чорному пальто-жакеті з ґудзиками, мереживних рукавичках та мереживній мантильї. Її образ був витриманий у традиційному католицькому стилі, що підкреслює її повагу до церемонії та релігійних традицій.

Меланія Трамп на похороні Папи Римського / фото: instagram.com, Меланія Трамп

"Меланія Трамп виглядала бездоганно з точки зору протоколу. Вона добре розуміє канони офіційних церемоній. Її образ був вивіреним до дрібниць — сукня ідеально підкреслювала фігуру, але без жодної натяку на провокацію чи зайву емоційність", - зауважила Галина Денисюк.

Бріжит Макрон

Перша леді Франції Бріжит Макрон обрала для церемонії ансамбль від бренду Louis Vuitton — сукню, яка закривала коліна і мала довгі рукави, а також незвичайне пальто з великими ґудзиками. Вона прийшла без покритої голови.

Бріжит Макрон на похороні Папи Римського / фото: скрін instagram.com/beautifulpeoplepr/

"Образ Бріжит Макрон виглядав елегантно, але викликав певні запитання щодо дотримання протоколу. За традицією Ватикану, жінки мають покривати голову на таких церемоніях. Її стиль — безперечно французький шик: легкість, впевненість, ідеальні лінії. Проте для такого заходу образ міг бути стриманішим", - розповіла Денисюк.

Також Денисюк резюмувала, що дотримання протоколу - символ поваги шани тій країні, у якій перебуваєш.

"Перша леді завжди представляють не лише себе, а й свою країну. На церемоніях такого рівня важливо поєднати дотримання традицій, культуру моменту та власну гідність. Серед усіх образів найбільш відповідними протоколу я б відзначила Олену Зеленську та Меланію Трамп. Бріжит Макрон, як завжди, залишилася вірною своєму французькому стилю, проте в контексті похорону її образ був надто легким", - додала стилістка.

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