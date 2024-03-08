"Прокляв ту країну": Андрієнко з потрохами "здав" Цекало

Віктор Андрієнко поділився невідомими фактами про Олександра Цекало.

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Олександр Цекало прокляв Росію / Колаж Главред, фото скріншот, Вікіпедія

Український актор Віктор Андрієнко розповів про те, як зараз живе російський продюсер українського походження Олександр Цекало, а також про те, що він говорив про Росію, яка розв'язала важку війну проти України.

Як розповів він у проєкті ТСН "Наодинці" на YouTube, наразі Олександр Цекало перебрався жити в Америку. "Він поїхав до Америки. Він прокляв ту країну. Сказав: "Я проклинаю, я не хочу нічого про неї навіть чути". Продав усе, що в нього було", - розповідає Андрієнко.

Актор також додає, що Цекало, так само, як і Олександр Роднянський, працює в Голлівуді.

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Хто такий Віктор Андрієнко Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України. Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків". Нині актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

Віктор Андрієнко також додає, що Цекало ставив запитання, чому Андрієнко "інший". "Я такий самий, яким і був", - відповідав тоді йому артист. Він додає, що в Цекало виникали такі запитання, бо були зради з боку інших акторів, з якими той тоді працював.

Нагадаємо, раніше український актор і режисер Віктор Андрієнко розповів, як росіяни обманювали українських акторів і "кидали їх на гроші".

Раніше також російський шоумен українського походження Олександр Цекало, який від початку військового нападу Росії на Україну, малодушно мовчить, потрапив у неприємний скандал. Зокрема, Цекало напав на дівчину в одному з супермаркетів США, в якому отоварювався разом зі своєю молодою дружиною Дариною Ервін.

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