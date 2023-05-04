Вся сяє: Олена Зеленська в шикарному вбранні приїхала на коронацію Чарльза III

Перша леді України Олена Зеленська сьогодні, 4 травня, прибула з візитом до Лондона.
Як повідомляє BBC, перша леді відвідає коронацію Чарльза III.
Зеленська вже зустрілася з дружиною прем'єр-міністра Великобританії Акшатою Мурті біля резиденції глави уряду.
При цьому пізніше Зеленська і Мурті запланували відвідати бібліотеку в центрі Лондона.
Олена Зеленська вибрала скромний костюм темного кольору і туфлі човники.
Чому Зеленський не приїде на коронацію Чарльза
Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Нідерландах. Він не підтверджував свою участь у коронації, хоча отримав запрошення.
На коронацію запросили лідерів з усього світу, за винятком семи країн – Росії, Білорусі, Ірану, Сирії, М'янми, Венесуели та Афганістану.
Що відомо про коронацію Чарльза III
Коронація Чарльза III стане однією з найвидатніших подій в історії Великобританії, насамперед через рідкість.
До цього коронація проходила в 1953 році, коли на британський престол зійшла королева Єлизавета II.
Коронація Чарльза III буде складатися з кількох великих подій.
У суботу о 12:20 за київським часом розпочнеться хода до Вестмінстерського абатства. Король відправиться туди в новій кареті - Diamond Jubilee State Coach: екіпаж був створений в 2010 році, для нього потрібна упряжка з шести коней. Незважаючи на зовнішню традиційність, в кареті є кондиціонер і гідравлічна підвіска. До речі, повернеться до палацу король у традиційній кареті Gold State Coach.
Чарльз проїде до Вестмінстерського абатства коротшим маршрутом, ніж його мати в 1953 році.
Наступного дня, 7 травня, у Віндзорському замку заплановано святковий концерт. Вже відомо, що виступлять італійський оперний співак Андреа Бочеллі, Кеті Перрі, Take That і Лайонел Річі. Також буде світлове шоу.
Дивіться відео про те, як буде проходити Коронація Чарльза.
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