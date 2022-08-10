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"Все з ними ясно": у Росії поставили хрест на Ярмольнику і Хазанову, які не підтримали війну

10 серпня 2022, 14:52

Артисти покинули РФ через місяць після початку війни.

Хазанов, Ярмольник
Хазанов, Ярмольник / скріншот

Російський пропагандист Михайло Шахназаров, який поливає зірок брудом, висловився на адресу артистів Леоніда Ярмольника і Геннадія Хазанова, які поїхали в Латвію.

Вони досі не озвучили свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну. За словами "журналіста", Хазанов і Ярмольник можуть і зовсім не повернутися в Росію

"Хазанов в Латвії-в Юрмалі. Не знає, повернеться чи ні. Каже, що просто театр не працює. Його бачать там мої друзі разом з Ярмольником. Вони всі там. Їх бачили в компанії тих, хто вважає наш режим мордуватим", - заявив пропагандист.

За його словами, "всі прекрасно розуміють і знають позиції цих людей"

"Раз вони промовчали і не знайшли ніяких слів — для мене все з ними ясно", - заявив Шахназаров.

Варто відзначити, що про втечу артистів з Росії стало відомо ще в березні цього року.

Хазанов і Ярмольник покинули Росію
Хазанов і Ярмольник покинули Росію / скріншот

Раніше ми повідомляли, що продюсер-путініст Йосип Пригожин, як і багато інших росіян, незадоволений підтримкою України з боку співачки Лайми Вайкуле.

Пригожин вважає, що артистка "плює в колодязь, з якого пила" — і йому не подобається, що так чинять з його країною.

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