'Лікарі сказали, що в сорочці народилася': старша донька Полякової загриміла до лікарні

Машу Полякову медики протримали у лікарні 5 днів.

Маша Полякова загриміла до лікарні/ instagram.com/mashapolyakova

Старша донька популярної української співачки Ольги Полякової Марія зізналася, що вона потрапила до лікарні. Її там протримали упродовж п’яти днів, і вже відпустили додому.

Про проблеми зі здоров’ям вона повідомила у сторіз на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео, де розповідає про це. На кадрах відео дівчина лежить у лікарняному ліжку.

Марія не вдавалася у подробиці і не сказала, що саме привело її на лікарняне ліжко. Проте вона натякнула, що це було щось серйозне. Дівчина процитувала слова лікарів, які сказали, що вона "народилася у сорочці".

відео дня

"Мене протримали у лікарні п'ять днів, випустили і сказали, що я народилася у сорочці. Все, їду додому", – розповіла вона.

Нагадаємо, обидві доньки Полякової зараз живуть і навчаються у Великій Британії.

Маша Полякова потрапила до лікарні/ скрін

Раніше повідомлялося, що Маша Полякова потрапила в еротичний скандал через вульгарні фото. Почуття гумору старшої доньки Олі Полякової викликало у багатьох огиду і непереборне бажання прочитати їй лекцію про культуру поведінки.

Нагадаємо, старша дочка відомої української співачки Олі Полякової зустріла своє 18-річчя в Парижі, після чого показала підписникам знімки на тлі Ейфелевої вежі. Однак вона необережно підписала знімки "Хочу жити, а не виживати". І негайно отримала жорсткий хейт від фоловерів, які в масі своїй не можуть собі дозволити романтичні канікули в Парижі.

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