"Воюють з грудними дітьми і пенсіонерами": Комаров показав руйнівний снаряд в будинку під Харковом

Дмитро Комаров показав частину ракети, яка пробила стелю в приватному будинку під Харковом / instagram.com/komarovmir

Український журналіст, ведучий і творець тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров продовжує свою небезпечну просвітницьку діяльність - він веде хроніку війни в Україні в гарячих точках і деокупованих територіях.

Наприклад на своїй сторінці в Instagram журналіст показав те, що стало для багатьох українців повсякденною реальністю. На знімку, зробленому в Харківській області, Комаров позував у приватному житловому будинку, в підлозі кухні якого застряг хвіст від російського "Смерчу".

Деталь настільки величезна, що Дмитру (його зріст близько 1.8 м) довелося встати поруч з нею на табуретку, щоб наочніше підкреслити розміри зброї, що застосовується російськими військами проти мирного українського населення.

"На жаль, ми звикли до цього і вже не дивуємося прильотів, а просто в тривозі дзвонимо і пишемо рідним, щоб дізнатися, чи в порядку вони. Росіяни, які ганебно втекли з Херсона і програють війну на всіх фронтах в реальному бою, від безсилля знову і знову повертаються до улюбленої "військової" тактики - обстрілів житлових будинків та енергетичної інфраструктури України. Це війна проти найбільш незахищених людей. Найбільше страждають діти, молоді мами, вагітні жінки, пенсіонери, люди з інвалідністю, для яких відсутність світла і тепла особливо критична. Армія рф воює з грудними дітьми, для яких електроенергія важлива, щоб зберегти харчування в холодильнику або розігріти його на електроплиті. Воюють з українськими пенсіонерами, які не можуть без ліфта підніматися на верхні поверхи 9, 16 і 25-поверхівок в спальних районах", - підписав знімок Комаров.

Дмитро Комаров показав частину ракети, яка пробила стелю в приватному будинку під Харковом / instagram.com/komarovmir

Ракетна атака на Київ і всю Україну 15 Листопада

Російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.

"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку в Печерському районі.

Крім того, удари були зафіксовані у Харкові, Рівному, Львові, Житомирі, Хмельницькому.

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