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"Вона мене дратує": Приходько захейтила психолога Наталію Холоденко

Юлія Закрепа
13 лютого 2024, 17:23
Співачка Анастасія Приходько поширила відео Холоденко й написала, що не підтримує позицію психолога.
'Вона мене дратує': Приходько захейтила психолога Наталію Холоденко
Приходько захейтила Холоденко / колаж: Главред, скріншот: відео Youtube

Психолог Наталія Холоденко записує ролики, де розмірковує про ситуацію в країні та настрої громадян під час війни. Відома українська співачка Анастасія Приходько не втрималась і відреагувала на відео Холоденко.

У відео Наталія розповіла, що попри складну ситуацію в країні, ми повинні не падати духом. Однак, були ще деякі неоднозначні твердження, що Україну "ділять", але здаватися не варто. Вона ствердила, що тільки українці можуть визначити власне майбутнє, передає 24 канал.

"Нас зливають, за нас все вирішили. Україну ділять. Будь ласка, не програвайте внутрішньо. Коли ми програємо внутрішньо, у нас дійсно не буде жодного шансу на зміни. Так, зараз складна ситуація, але це час, коли ми самі визначаємо своє майбутнє", - зазначила психолог.

відео дня

У своєму Instagram співачка Приходько поширила відео Холоденко й написала, що не підтримує позицію психолога. До того ж співачка зазначила, що Холоденок лише дратує її.

"Якби ви тільки знали, як мене дратує ось ця психологиня. Що вона говорить й для кого? Для батальйону "Монако"?", - написала артистка.

'Вона мене дратує': Приходько захейтила психолога Наталію Холоденко
Приходько пожалілась на Холоденко / скріншот: Instagram

Однак, Холоденко швидко відповіла. Вона назвала Приходько "збитою льотчицею" та сказала, що її пісні ніхто не слухає. Також психологиня вважає, що вона нічого поганого українцям не сказала.

"Людина співати вміє, але ніхто не слухає, розумієте. Так буває. Мені здається, нічого такого я не сказала, але людину я дратую. А я вам хочу сказати, що мені подобається дратувати людей", - зазначила Наталія.

'Вона мене дратує': Приходько захейтила психолога Наталію Холоденко
Холоденко відреагувала на хейт Приходько / скріншот: Instagram

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