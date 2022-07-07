Волочкова заступилася за Пугачову і Галкіна, які засудили війну в Україні / скріншот

Балерина Анастасія Волочкова заступилася за шоумена Максима Галкіна і співачку Аллу Пугачову, які були змушені виїхати до Ізраїлю після початку війни Росії проти України.

За її словами, Примадонна має право сама вирішувати де їй жити, а критика її персони з боку росіян недоречна.

"Алла Борисівна Пугачова - це людина-легенда. Що б вона не робила - їй можна все! Взагалі все! Своєю творчістю, своєю працею вона прославляла і прославляє Росію. Вона відома не тільки своїм гучним ім'ям, а й своїми справами і вчинками. Алла Борисівна завжди мене по-людськи підтримувала, за що я дуже їй вдячна", - впевнена Волочкова.

Анастасія в коментарі російським ЗМІ підкреслила, що ніхто не повинен дорікати виконавицю в тому, що вона не живе зараз в Росії.

"Я нікому не дам Аллу Борисівну в образу, нікому не дозволю сказати про неї при мені хоч одне погане слово. Вона справжня, щира людина. Послухайте її пісні! Вся країна обговорює, де вона буде відпочивати. Та де хоче, там і буде відпочивати! Я написала Аллі Борисівні найдобріші слова - щоб вони трималися — і вона, і Максим Галкін", - заявила балерина.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

читайте такожОрбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку ПугачовоїСпівачка продублювала відео Галкіна, в якому він не побоявся заявити про це відкрито, записав відеозвернення до росЗМІ, які роблять з артиста ворога народу.

Читайте також: