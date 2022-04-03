"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": жартівлива пісня про способи вбивства Путіна підкорила Мережу

Маніфест Вови зі Львова в кумедній формі нагадує, як сильно російський агресор нагадує своїми діями одного відомого тирана.
Український музикант і виконавець VovaZiLvova написав пісню-маніфест з поетичною назвою "Вмри, вмри, вмри (Путін)".
Пісня, яку супроводжує яскравий відеоряд з різних способів розправи над російським агресором, набрала понад 30 тисяч переглядів. Глядачі, як один, стверджують - композиція піднімає українцям настрій і вселяє надію на швидку кончину президента РФ і пов'язаний з цією подією мир на Україні.
"Братики і сестрички, маніфестуємо якнайшвидшу перемогу України через закінчення терміну придатності ворожого головнокомандуючого. Все буде Україна!" - підписав свій твір VovaZiLvova.
Текст пісні побудований на порівнянні політики та особистості Путіна в сучасній історії з іншим, не менш відомим своїми кривавими вчинками, диктатором:
"Вчила мама, вчила церква, вчив мене навіть Ісусик
Не бажати дядя смерті, навіть якщо в дяді вуса
А якщо вусів нема, то і дядько іде на
Бо той дядько, то не дядько, а [неценз.] сатана.
Вмри, вмри, вмри, Путін, нехороша ти редиска
Вмири, вмри, вмри, Путін, з м'яса гнилого сосиска
Вмри, вмри, вмри, Путін, без яєць маленька [неценз.]
Вмри, вмри, вмри, Путін, вмри, вмри, вмри.
Люди добрі, вся громада, браття, сестри і рідня
Не беріть на душу гріх як я, нашо вам той тупняк?
Маю я контакт із Богом і про все вже попрохавши
Ше чуть-чуть і цю гідоту чорт у пеклі буде грав.
Так, це не по-християнськи і не схвалить пацифіст
Слава Богу я давно вже, як Ісус напів будист
Давно націоналіст, [неценз.] каже, що нацист
Але серед нас двох нацик - лиш той мертвий кагебіст".
Слухачі в коментарях підтримали музиканта в його творчості, і висловили свою надію на те, що пісня стане пророчою:
"Ну що я можу сказати? Шедеврально!"
"Як завжди - геніально! До перемоги!"
"Маніфестуємо перемогу добра над злом".
"Ще ніколи так не хотілося, щоб слова пісні були пророчими! І потім забути ту "гнилу сосиску".
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Нагадаємо, раніше австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.
Також Кеті Перрі на концерті послала Путіна зі сцени слідом за російським кораблем.
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