Замість совісті - пропаганда: стриптизер-путініст Тарзан поглумився над жертвами теракту в Оленівці

Тарзан поглумився над жертвами російського теракту в Оленівці / instagram.com/tarzan___official

Артист-путініст і старий стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) продовжує перетворювати свою недолугість і вузьколобість у вкрай неталановиті віршата.

Закоренілий рашист бездумно транслює у всесвіт всю пропагандистську маячню, якою напихає РФ свій народ. Наприклад нещодавно на своїй сторінці в Instagram путініст в потертих стрінгах бризкав жовчю на тему організованого в Оленівці теракту окупантів.

Смерть українських захисників у російському полоні здалася йому відмінним приводом для того, щоб повправлятися в дотепності. Але Тарзану власний розум давно замінили кремлівські ляльководи.

Путініст поширює брехню про те, що атака на Оленівку нібито була проведена українською армією. Схоже той факт, що весь світ упевнений в тому, що це - російський військовий злочин, старого танцюриста і альфонса анітрохи не цікавить.

Тарзан поглумився над жертвами російського теракту в Оленівці / instagram.com/tarzan___official

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Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила з-за місця утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

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