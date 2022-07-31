УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Замість совісті - пропаганда: стриптизер-путініст Тарзан поглумився над жертвами теракту в Оленівці

31 липня 2022, 02:58

Свою дурість він вирішив одягнути в незграбні рими.

Тарзан
Тарзан поглумився над жертвами російського теракту в Оленівці / instagram.com/tarzan___official

Артист-путініст і старий стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) продовжує перетворювати свою недолугість і вузьколобість у вкрай неталановиті віршата.

Закоренілий рашист бездумно транслює у всесвіт всю пропагандистську маячню, якою напихає РФ свій народ. Наприклад нещодавно на своїй сторінці в Instagram путініст в потертих стрінгах бризкав жовчю на тему організованого в Оленівці теракту окупантів.

Смерть українських захисників у російському полоні здалася йому відмінним приводом для того, щоб повправлятися в дотепності. Але Тарзану власний розум давно замінили кремлівські ляльководи.

Путініст поширює брехню про те, що атака на Оленівку нібито була проведена українською армією. Схоже той факт, що весь світ упевнений в тому, що це - російський військовий злочин, старого танцюриста і альфонса анітрохи не цікавить.

Тарзан
Тарзан поглумився над жертвами російського теракту в Оленівці / instagram.com/tarzan___official

читайте також"Так і не встигла пожити для себе": Іван Ганзера розповів про сестру в російському полоні

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила з-за місця утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Тарзан новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:07

Двічі вдівець Джон Траволта завів роман з нестандартною подружкою

04:01

Як правильно чистити та вичиняти рибу: головні секрети для господинь

03:20

Найсмачніше та унікальне блюдо: рецепт фаршированої картоплі за 15 хвилинВідео

03:19

Даша Квіткова похвалилася точеними ніжками в "підземній" фотосесії

02:58

Замість совісті - пропаганда: стриптизер-путініст Тарзан поглумився над жертвами теракту в ОленівціВідео

Реклама
02:34

Продюсер розповів, в якій країні зараз приживає Софія Ротару

02:27

Навіщо класти піну для бриття у пральну машину: хитрість досвідчених господинь

01:52

Можна позбутись щастя та удачі: чому виносити сміття на ніч погана прикмета

01:06

Гороскоп Таро на тиждень 1-7 серпня: Близнюкам - великі гроші, Скорпіонам - небезпечна енергія, Рибам - карта бажаньВідео

00:51

Прикмети на 31 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу і грошіВідео

00:20

"Це жах і сором": Сумська розповіла, чому відчувала себе другосортною поруч з акторами з РФ

00:19

Гороскоп на сьогодні 31 липня 2022: Левам - випробування, Терезам - підступи ворогівВідео

30 липня, субота
23:48

Гороскоп на серпень 2022 для Левів - любов, гроші, кар'єраВідео

23:48

"Ми допоможемо": Зеленський закликав людей негайно залишити Донецьку областьВідео

23:20

Боролася разом із сином: небезпечна хвороба забрала життя блогерки, дружини футболіста

22:54

Найнебезпечніший напрямок: астролог попередила про спалах бойових дійВідео

22:50

В Україну налетить похолодання і завалить градом: синоптики попередили про наближення циклону FriedaВідео

22:42

"Воєнний" опалювальний сезон: у Кабміні зробили важливу заявуВідео

22:39

20-річний син покійного Ігоря Пелиха захищає Україну в гарячій точціВідео

22:19

"Я на роботі": дружина окупанта здивувала реакцією на його дзвінок із полонуВідео

Реклама
22:18

Несподіваний діагноз: Комаровський розповів про важкі захворювання ПутінаВідео

22:03

Гороскоп на серпень 2022 для Раків: названо найприбутковіші дніВідео

21:46

Відстрочка від армії для військовозобов'язаних жінок: названо три умовиВідео

21:42

РФ зібрала потужний кулак на півдні: експерт назвав напрямки ворожого ударуВідео

20:59

Полонених стратили термобаричною зброєю: експерти розкрили деталі теракту РФ в ОленівціВідео

20:45

Серпень 2022 буде дуже складним: 4 знаки зодіаку відбудуться легким переляком - гороскоп

20:41

У РФ проблеми з підвезенням снарядів: на Луганщині партизани пошкодили залізницюВідео

20:15

"Новітні" технології: окупанти пішли на розмінування з пластиковою пляшкою і палицеюВідео

20:14

Перелякані росіяни тікали із поля бою після "вітання" від ЗСУ на Херсонщині - ГенштабВідео

20:10

Прикмети на 1 серпня: 7 речей, які категорично не можна робити і як залучити грошіВідео

19:59

У Британії жорстко відповіли на дикі заклики посольства РФ стратити полонених українцівВідео

19:43

"Вражена і налякана": лідер Молдови прямо звинуватила РФ у кривавому теракті в ОленівціВідео

19:41

Спецзагін "інсульт і ревматизм": у Мережі висміяли батальйон найманців РФ "Тигр"Відео

19:25

"Знаємо про нього все": Україна запустила переслідування окупанта, який закатував бійця ЗСУВідео

19:20

"Так і не встигла пожити для себе": Іван Ганзера розповів про сестру в російському полоні

19:12

Перша леді зізналася, де навчатиметься її донька Олександра ЗеленськаВідео

18:58

Потужні вибухи та чорний стовп диму: РФ завдала удару по ХарковуВідео

18:43

Нова Буча, або Навіщо Росія вдарила по ОленівціПогляд

18:30

Путіну не вистачає "гарматного м'яса": РФ збирає 30-тисячну армію "добровольців" - CNNВідео

18:24

"Відвоювання здорового глузду": в Держдумі вибухнули новою маячнею щодо цілей війни в Україні

Реклама
17:58

Кривавий теракт в Оленівці: в РНБО назвали головні цілі окупантів РФВідео

17:53

Посуд сяятиме від чистоти: 2 способи відмити жир з кришки сковороди, не витративши ні копійки

17:39

Краще Волочкової і Ван Дамма: зірка Жіночого Кварталу в шпагаті закликала допомагати ЗСУВідео

17:32

Теракт в Оленівці: Україна запустила процедуру повернення тіл, але списки загиблих окупанти ще не далиВідео

17:31

Загинув у день народження, знищивши танки та ДРГ РФ: трагічна історія захисника ЧерніговаВідео

16:48

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: у РФ розповіли про паніку в Кремлі у "фюрера"Відео

16:16

Хюррем-султан знову в дії: Мер'єм Узерлі після чуток про третю вагітність знялася топлес

16:12

Україна зможе повернути захоплені Росією території: ексглава ЦРУ назвав єдину умовуВідео

16:02

Прикмети на серпень: 7 небезпечних речей, які заборонено робити в останній місяць літаВідео

15:58

Потужний удар ЗСУ в Енергодарі: стало відомо число поранених окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти