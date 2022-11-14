Закохана в Зеленського, але одружена з Росією: Лоліта зробила провокаційну заяву

Лоліта Мілявська зізналася в коханні Зеленському / facebook.com/LolitaMilyavskaya

58-річна співачка Лоліта опинилася серед тих артистів українського походження, які вважали за краще продати свою Батьківщину за 30 срібняків, які їй обіцяє шоу-бізнес в РФ.

Проте вона не залишає можливості попіаритися на тому, звідки вона родом шляхом суперечливих заяв. Нещодавно в інтерв'ю для російського телеканалу Мілявська ляпнула, що закохана в президента України Володимира Зеленського. Однак тут же поспішила виправитися, і підкреслила, що наш гарант подобається їй, як артист і продюсер, а не як політик.

"Я була закохана в Володимира Зеленського як в кращого продюсера. Але для мене Володимир Зеленський - це ще один доказ того, про що я говорила до всіх подій: не треба артистам займатися політикою", - говорить співачка.

На щастя, ця любов не взаємна, і Лоліта отримала те, про що так мріяла - її дійсно перестали сприймати на її батьківщині адекватно. Але не через те, що вона єврейка або говорить російською мовою. А через зраду - схиляння перед країною-терористом, яка влаштовує геноцид українського народу.

Але ці "аб'юзивні відносини" з РФ Мілявську, схоже, цілком влаштовують.

"Мені добре в своїй країні. Я з нею буду розділяти абсолютно все, тому що я за нею заміжня. Вже так вийшло, що з 1987 року автоматично я заміжня за Росією. Особисто мені Росія дала, напевно, все", - хвалиться вона.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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