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Володимир Дантес оновив дані та проходить ВЛК - подробиці

Анна Підгорна
5 червня 2024, 13:56
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Співак поділився враженнями від процесу, який йому здався справжнім квестом.
Володимир Дантес
Володимир Дантес новини - Дантес потрапив до військкомату і проходить ВЛК / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Український співак, комік і волонтер Володимир Дантес у своєму блозі в Instagram повідомив, що проходить процес оновлення даних у ТЦК. Процедуру він назвав "квестом".

Артист зазначив, що у військкоматі йому довелося провести понад 8 годин. Ймовірно, це пов'язано з великими чергами.

Пізніше Дантеса відправили проходити військово-лікарську комісію. У своєму блозі він навіть опублікував знімки своєї медичної карти.

відео дня

Впоратися за один день і з першого разу співакові не вдалося. Частину комісії він уже пройшов, решту, за словами Дантеса, він має встигнути завершити до 14 числа.

Також артист зазначив, що оновленням своїх даних у ТЦК зараз зайнятий і його колега по сцені - український співак Антон Вельбой. Зокрема він і Дантес відвідували одного отоларинголога.

Володимир Дантес
Володимир Дантес новини - Дантес потрапив до військкомату і проходить ВЛК / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Хто такий Володимир Дантес?

Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше відомий український продюсер Вадим Лисиця заявив, що врятував "Фабрику зірок-2" від "імператриці" Наталії Могилевської. Він невтішно відгукнувся про якість роботи співачки над проєктом.

Також українська співачка Євгенія Власова стала на захист російської мови і зізналася, чому свого часу відмовилася від україномовного репертуару на користь пісень мовою країни-окупанта.

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