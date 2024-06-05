Володимир Дантес оновив дані та проходить ВЛК - подробиці

Український співак, комік і волонтер Володимир Дантес у своєму блозі в Instagram повідомив, що проходить процес оновлення даних у ТЦК. Процедуру він назвав "квестом".
Артист зазначив, що у військкоматі йому довелося провести понад 8 годин. Ймовірно, це пов'язано з великими чергами.
Пізніше Дантеса відправили проходити військово-лікарську комісію. У своєму блозі він навіть опублікував знімки своєї медичної карти.
Впоратися за один день і з першого разу співакові не вдалося. Частину комісії він уже пройшов, решту, за словами Дантеса, він має встигнути завершити до 14 числа.
Також артист зазначив, що оновленням своїх даних у ТЦК зараз зайнятий і його колега по сцені - український співак Антон Вельбой. Зокрема він і Дантес відвідували одного отоларинголога.
Хто такий Володимир Дантес?
Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.
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