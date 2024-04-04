Віталій Козловський уперше став батьком - стать дитини та перші подробиці

Дружина співака, його менеджер Юлія Бакуменко, нещодавно народила йому первістка.

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Віталій Козловський повідомив про народження первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський здійснив свою заповітну мрію. 39-річний музикант уперше став батьком. Щаслива подія сталася ще 25 лютого.

На початку березня артист повідомив, що одружився, проте особу дружини приховав. Пізніше, релізом кліпу "Рубіж" він анонсував, що в їхній родині скоро з'явиться потомство.

Сьогодні на інтерв'ю у Раміни Есхакзай він підтвердив одразу дві чутки: його дружиною стала його піар-менеджерка Юлія Бакуменко, і саме вона подарувала йому первістка. Віталій Козловський - гордий батько хлопчика, і навіть був присутній на пологах.

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Артист дізнався, що стане батьком, коли йшов його третій тиждень на службі. Коли Юлія надіслала йому фото тесту на вагітність і знімок УЗД, співак був шокований: "Єдине, що я відповів їй, коли дізнався, це: "Ого".

Сина щасливі батьки назвали Оскаром. Ім'я придумав Віталій. "Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Ми назвали його Оскар - це наша винагорода. Я колись давно був в гостях у мами в Італії, там одна наша українка назвала свого синочка Оскаром. Я сприймаю все фонетично, і мені це так запало в душу", - зізнається Козловський.

Віталій Козловський повідомив про народження первістка / instagram.com/vkozlovsky_music

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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Раніше стало відомо, що відомий український актор Богдан Юсипчук покликав заміж свою кохану, стосунки з якою він розпочав у січні 2022 року. Заручини відбулися під час відпочинку в Таїланді.

Також наречена українського співака Parfeniuk, блогерка Сімбочка, показала перші фото артиста з первістком. Пара не тільки розкрила стать та ім'я немовляти, а й показала, який вого має вигляд.

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