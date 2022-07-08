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Віталій Козловський розповів, як на 9 травня виступав у Москві

8 липня 2022, 23:48

Співак вилаяв себе і колишніх колег, які зараз підтримують агресора.

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Віталій Козловський розповів про виступ у Москві на 9 травня / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Український співак Віталій Козловський, який зараз відстоює активну проукраїнську позицію і дає концерти для ЗСУ, в інтерв'ю для Ранку з Україною розповів, що теж одного разу спокусився на рашистські гроші.

Під час розмови з журналістом про знаменитостей українського походження, які виявилися колаборантами, співак висловив думку про те, що в обставинах повномасштабної війни, яку розгорнули в нашій країні окупанти, має значення лише те, якої позиції вони дотримуються зараз.

"Я так само зробив в житті помилку і на 9 травня, дурбецало, поїхав до Москви. Правда. Сам себе кляну за це. Але я тоді був надзвичайно несвідомим. Сьогодні надзвичайно важливо, хто як себе поводить після 24-го (лютого - прим. редактора)", - заявляє Козловський. Йдеться про концерт, який співак дав у столиці РФ у 2018 році.

До нього "свідомість" прийшла з війною. Ті ж з артистів, які залишилися в країні-агресорі, мовчать про війну або зайняли позицію "голуба миру", щоб убезпечити свої грошы, співак нецензурно обізвав, відмовившись називати їх імена.

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Раніше співак Віталій Козловський розповів, як його "ховали" рашисти - у російській версії популярного інформаційного ресурсу Вікіпедія у статті про артиста з'явилася дата його смерті.

До цього Віталій Козловський досить різко відповів хейтерам, які розкритикували його новий кліп на пісню Інша весна. У квітні Козловський випустив новий кліп. У ролику виконавець з'явився на тлі зруйнованих київських будинків. Втім, деякі користувачі не оцінили роботу і заявили, що це "танці на кістках".

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