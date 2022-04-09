Ведучий Орла і Решки залишився без житла через рашистів - будівля зруйнована, у дворі снаряди

Євген Синельников подякував "русский мир" за звільнення його сім'ї від дому.
Ведучий і режисер-постановник популярного тревел-шоу Орел і Решка Євген Синельников повернувся в Бучу, де жив з сім'єю, коли місто звільнили від рашистських окупантів.
На своїй сторінці в Instagram він показав як тепер виглядає його будинок, після того, як там побували російські солдати.
Голі випалені стіни, обвалені стелі, розруха - ось все, що "русский мир" залишив після себе.
Крім руїн власного будинку, який він та його близькі любовно створювали, Синельников виявив у себе у дворі снаряд, що не розірвався.
Під сумними кадрами розрухи, яка колись була його будинком, ведучий з сарказмом написав: "Дякую русскому миру, що врятував нашу сім'ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо!!!"
Раніше український музикант Олег Скрипка показав свою дачу під Києвом після того як там побували російські окупанти.
Також рашисти ще на початку березня обстріляли будинок Олександра Усика в Ворзелі, а потім вже після вторгнення в місто, жили там кілька тижнів. З'явилися кадри, як тепер після звільнення Ворзеля виглядає будинок українського боксера.
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