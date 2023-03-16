"Вас тут більше не буде": як Пугачову і Галкіна виживали з Росії

Співачка Алла Пугачова і шоумен Максим Галкін одні з небагатьох російських зірок, які засудили військове вторгнення РФ в Україну. Сімейству довелося виїхати в Ізраїль, де вони зараз і знаходяться.
Аллі Пугачовій довелося розпрощатися зі своїм майном в Росії, в тому і числі і з величезною ділянкою в Підмосков'ї. Їх замок в селі Грязь вже виставили на продаж, а російський пропагандист Михайло Шахназаров заявив, що Пугачову і Галкін просто вижили з маєтку.
"Показово, що все почало продаватися, і це роблять не просто так. Ці люди володіють інформацією, спілкуються з "тими", з ким треба. І їм там явно сказали: "хлопці, вас тут більше не буде. А нерухомість - продавати", - заявив він.
Як раніше писав Главред, російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
Алла Пугачова, відома співачка і дружина коміка, заступилася за нього перед владою РФ, і зажадала також зарахувати її до лав іноагентів. У Кремлі відреагували на це прохання неоднозначно.
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