"Вам буде соромно": Дмитро Комаров показав, як Росія знищує себе

Дмитро Комаров / соцмережі

Український телеведучий і автор програми Світ навиворіт Дмитро Комаров показав кадри знищеного вертольота російської армії на полі в Харківській області. Поруч з бортовим номером наклеєна частина свастики "Z", яку в РФ напередодні Дня Перемоги чіпляють скрізь, де не влучивши.

Комаров каже, що Росія дискредитувала і себе, і свято Великої Перемоги у Другій світовій.

"Вони вважають, що ця буква символізує силу і міць армії РФ, але насправді це символ підлості, жорстокості, військових, які вбивають, мародерять, гвалтують. А також тих, хто воює за старими радянськими підручниками", - вважає Комаров.

Ведучий підкреслив, що Росія знищила все значне, що пов'язувало її з Днем Перемоги. Багатьом буде соромно за "Z", але тоді буде вже пізно.

"Ми більше не зможемо сприймати 9 травня так, як раніше. Ми будемо пам'ятати своїх предків. Зберігати їх чорно-білі фотографії 40-х років. І як би жорстоко це не звучало - тихо думати про себе або говорити вголос про тих реальних ветеранів Другої світової, яких вже немає з нами: "Добре, що бабуся з дідусем цього не бачать...", - з сумом уклав він.

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