В Україні заборонять пісні та концерти російських артистів: хто під забороною

Кіркоров, Гагаріна, Баста / соцмережі

В Україні хочуть заборонити публічне відтворення пісень російських артистів. Відповідний законопроект № 7273-Д зареєстрований у Верховній Раді і вже представлений висновок комітету про розгляд.

Авторами законодавчої ініціативи "Про внесення змін до деяких законів України Про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту" стала група народних депутатів з різних фракцій, представники Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та інших комітетів.

Які обмеження готують російським артистам

заборона на публічне виконання, показ, демонстрацію музичних творів, здійснених або створених співаком, який є або був у будь-який період після 1991 громадянином країни, визнаної Радою державою-агресором, тобто РФ;

створення переліку російських виконавців, які засуджують агресію проти України - твори таких співаків дозволять використовувати. Заяву про включення в такий список потрібно подати в СБУ, а вести і оновлювати перелік буде РНБО;

заборона на проведення гастролей, учасниками яких є співаки, які є громадянами РФ (крім тих, що є в переліку).

Що ще пропонується

збільшення з 35% до 40% частки пісень державною мовою на радіо;

збільшення до 75% добового обсягу ведення передач державною мовою;

заборона відтворювати в автобусах музики, звуків фільмів або інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку;

заборона відтворювати музику в таксі без згоди всіх пасажирів.

Кого з російських артистів не торкнуться заборони

У разі прийняття Радою закону, до переліку дозволених в Україні виконавців потраплять представники російського шоу-бізу, які відкрито виступали проти повномасштабної військової агресії Кремля проти нашої країни.

Таким чином, у українців буде можливість слухати пісні в ефірах і відвідувати концерти, наприклад:

Андрія Макаревича,

Земфіри,

Алли Пугачової,

можливо Максима Галкіна (хоч він і висловився проти війни ще 24 лютого, але був у "чорному списку" Мінкульту України),

Валерій Меладзе,

FACE,

Noise MC,

Oxxxymiron та інших.

А також тих російських музикантів, які зараз вважають за краще триматися "осторонь" і досі не висловлювали публічно свою незгоду з російською інтервенцією.

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Російські артисти підтримали кривавий режим Путіна

Російська співачка Поліна Гагаріна, як і багато медіаперсони, чітко висловила свою позицію щодо кривавого путінського режиму - вона була серед артистів, які 18 березня виступили на концерті в Лужниках, присвяченому річниці анексії Криму.

Українська модель і телеведуча Катя Осадча звернулася з гнівним повідомленням до Поліни Гагаріної, яку за виступ у Лужниках назвала продовжувачкою політики Гітлера.

Нагадаємо, раніше Кіркоров заступився за Максима Галкіна, якого несправедливо обмовила голова кремля Симоньян.

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