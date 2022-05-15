УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Тупі курки і півні": Гордон жорстко наїхав на Кіркорова, Баскова і Корольову

15 травня 2022, 23:04

Гордон заявив, що не намагався достукатися до російських артистів.

Гордон, Королева
Гордон і Королева / соцмережі

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що артисти, які мовчать або підтримують війну в Україні: Кіркоров, Басков, Корольова – вони вибрали гроші замість совісті.

"Всі перераховані вами люди, і не тільки вони – всі вони духовні повії, які за гроші готові забути і Батьківщину свою, я про Наташу Корольову і про її чоловіка Тарзана, у якого українське прізвище – Глушко. Ці люди без Батьківщини, без прапора, без честі, без совісті. У них на першому плані гроші. Тому там нема про кого говорити. Знаєте, навіть не хочеться витрачати лайливі слова, яких у мене багато, але є таке українське слово хороше - покидьки. Вони - покидьки. Іншого слова у мене зараз навіть і немає", - сказав в інтерв'ю ЖВЛ Дмитро Гордон.

Гордон заявив, що не намагався достукатися до російських артистів, адже розуміє, що це не принесе ніякого результату.

"Нема про що з ними говорити. Вони вибрали гроші, у них немає совісті, честі. Що про них говорити, вони тупі курки і півні. Добре сказав, півні в прямому сенсі цього слова", - додав Гордон.

Читайте також:

viber
війна в Україні Наташа Корольова Філіп Киркоров Микола Басков Дмитро Гордон
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 16-22 травня: Левам - підказки долі, Дівам - борги, Рибам - інтригиГороскоп на тиждень 16-22 травня: Левам - підказки долі, Дівам - борги, Рибам - інтриги В Україну йде різке похолодання і потужні зливиВ Україну йде різке похолодання і потужні зливи Як позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способиЯк позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способи Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася РосіяЛоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія В Україну увірветься справжнє літо та спека +29В Україну увірветься справжнє літо та спека +29
Підтримайте Главред

Останні новини

23:30

Телефонуйте рідним: у Луганській області знову запрацював мобільний зв'язок

23:23

Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб

23:17

В Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший деньВідео

23:04

"Тупі курки і півні": Гордон жорстко наїхав на Кіркорова, Баскова і КорольовуВідео

22:42

У НАТО зізналися, чи будуть й надалі надавати військову допомогу Україні

Реклама
22:18

Путін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною погрозою - ISWВідео

22:17

"Пекло зійшло на землю": на Азовсталі загинуло як мінімум 15 жінокВідео

22:15

"Поставила не 10 балів, а на десяте місце Польщу": Ірина Федишин потрапила в новий скандалВідео

22:00

На зло Росії: у Польщі закликали демілітаризувати Калінінград

21:48

Путінський пропагандист Григорій Лепс абсурдно відповів Тіні Кароль

21:48

Смерть або крах планів: астролог розповіла, що несе Путіну Кривавий Місяць 16 травня 2022

21:47

ЗСУ знищили вогневу позицію реактивної артилерії РосіїВідео

21:31

"Брехун і фашист": Гордон накинувся на ЛукашенкаВідео

21:10

ЗСУ успішно рухаються до кордону з РФ на Харківщині - ворог веде на бій призваних до "ЛДНР" - ГенштабВідео

21:01

Як правильно варити рис і чому ніколи не можна виливати рисовий відвар: три правила для господиніВідео

20:56

Правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО, але з однією умовою

19:56

"Диво" з СРСР та РФ розлітається в тріски: ЗСУ ударом з Javelin знищили танк ворога на ДонбасіВідео

19:55

Рашисти несуть великі втрати, об'єднуються з найманцями - Генштаб

19:53

Kalush Orchestra віддають кубок переможця Євробачення-2022Відео

19:43

Де пройде Євробачення-2023 в Україні: названо ймовірні міста

Реклама
19:27

Президент Фінляндії повідав про "сюрприз" у розмові з ПутінимВідео

19:21

Росія образилася через перемогу України на Євробаченні-2022Погляд

19:11

Спікер Нацгвардії пояснив, чому дуже складно прорватися з боями до "Азовсталі"Відео

19:04

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

19:00

Дев'яносто гаубиць М-777 зі США прибули в Україну: ЗСУ вже завдають ударів по військах РосіїВідео

18:53

Йде найскладніший період і великі втрати: астролог розповіла, коли окупантів виженуть з УкраїниВідео

18:38

Сергій Притула назвав грандіозну суму, яку зібрав для ЗСУ під час Євробачення

18:38

У Бєлгороді пропонують повернутися до складу України: що відбувається

18:28

Бійці ЗСУ точним ударом спалили Російські міномети: видовищне відео

18:28

Рашисти підірвали мости на Харківщині, це може сповільнити контрнаступ - Денисенко

18:04

Щастя в любові або успіх у всіх справах: трьом знакам пощастить в день місячного затемнення 16 травня

17:59

Окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя "пекельні" бомбиВідео

17:57

Вето Туреччини Альянс подолає: Фінляндія та Швеція на тлі загрози РФ вступлять до НАТО - СтолтенбергВідео

17:39

Несподівані гроші і велике везіння: три знаки зодіаку чекає удача до кінця травня

17:37

Експерт назвав два фактори, які переламають хід війни на Донбасі

17:35

ЄС пригрозив Туреччині ізоляцією через блокування вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

17:31

Симоньян пожартувала про перемогу України на Євробаченні - в мережі її опустили з небес на землю

17:24

Другий етап війни в Україні безславно проср*ний КремлемПогляд

17:22

Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпекаВідео

17:04

Західний ексгенерал пояснив, чому війна в Україні наближається до переломуВідео

Реклама
16:57

Скандал на Євробаченні 2022: Грузія І Азербайджан заявили про помилки з балами для УкраїниВідео

16:56

Україні під силу виграти війну проти Росії – генсек НАТОВідео

16:38

Росія - пряма загроза для НАТО: Альянс в червні ухвалить жорстку стратегію щодо Москви - BloombergВідео

16:36

Це вб'є урожай: що категорично не можна садити поруч із помідорами

16:24

"Гнали ворога в три шиї": в ЗСУ показали, як витісняли окупантів з Чернігівщини – фотоВідео

16:08

Євробачення 2022: Україна зганьбилася через оцінки для Польщі і потрапила в гучний скандалВідео

15:48

ЗСУ на Харківщині женуть війська РФ до кордону і готуються звільняти інші території - СинєгубовВідео

15:47

За ліквідацію Путіна готові заплатити низка олігархів, але є проблема – ПономарьовВідео

15:38

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вагітна первістком

15:22

Експерт пояснив, чому Росія атакуватиме ракетами західні області УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти