"Тупі курки і півні": Гордон жорстко наїхав на Кіркорова, Баскова і Корольову

Гордон і Королева / соцмережі

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що артисти, які мовчать або підтримують війну в Україні: Кіркоров, Басков, Корольова – вони вибрали гроші замість совісті.

"Всі перераховані вами люди, і не тільки вони – всі вони духовні повії, які за гроші готові забути і Батьківщину свою, я про Наташу Корольову і про її чоловіка Тарзана, у якого українське прізвище – Глушко. Ці люди без Батьківщини, без прапора, без честі, без совісті. У них на першому плані гроші. Тому там нема про кого говорити. Знаєте, навіть не хочеться витрачати лайливі слова, яких у мене багато, але є таке українське слово хороше - покидьки. Вони - покидьки. Іншого слова у мене зараз навіть і немає", - сказав в інтерв'ю ЖВЛ Дмитро Гордон.

Гордон заявив, що не намагався достукатися до російських артистів, адже розуміє, що це не принесе ніякого результату.

"Нема про що з ними говорити. Вони вибрали гроші, у них немає совісті, честі. Що про них говорити, вони тупі курки і півні. Добре сказав, півні в прямому сенсі цього слова", - додав Гордон.

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