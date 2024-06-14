Мати Анастасії Заворотнюк втратила за останні роки всю свою сім'ю.

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Матері Заворотнюк стало погано / Колаж Главред, фото KP.ru

У сім'ї російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла наприкінці травня, сталася ще одна біда.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, мати Анастасії Заворотнюк на тлі нескінченних трагедій стала втрачати слух. Як відомо, буквально за останні кілька років, мати актриси втратила чоловіка, а також сина, брата Анастасії Заворотнюк. Він помер від перитоніту.

Як цитують ще одного російського окупанта РосЗМІ Отара Кушанашвілі, у матері Анастасії Заворотнюк почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, на тлі трагедії, вона стала інтенсивно втрачати слух.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

"Ви уявляєте під яким свинцевим вантажем живе ця жінка", - додав путініст.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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