У Росії зібралися "ховати" Леоніда Агутіна

На Леоніда Агутіна напали всюдисущі патріоти-громадські діячі.

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За Леоніда Агутіна взялися в Росії / Колаж Главред, фото Instagram / agutinleonid, Pixabay

У терористичній Росії, яка напала на мирну Україну і продовжує вбивати українців, раптово згадали про співака Леоніда Агутіна, а також про те, що той прямо не підтримав Росію в її жахливих імперських амбіціях.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, в РФ тепер заворушилися всюдисущі "громадські діячі", які вважають Агутіна недостатнім патріотом країни на болотах і вже вимагають скасувати його скрізь.

Тим часом, за нього встиг заступиться чоловік путіністки Валерії, продюсер Йосип Пригожин. За його словами, Агутін - людина особлива, і ховати його не можна.

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"Агутін - талановитий музикант, і якщо ми зараз будемо ось так всіх ховати за те, що хтось щось сказав... У нас тепер залишилося мало хороших артистів", - говорить він.

Хто такий Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, Режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Блакитні гітари", працював концертним директором в групах "Веселі хлопці", "Співаючі серця", "Пісняри". Мати, Людмила Агутіна - вчитель початкових класів. Всього до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов у 2021-му. його артист записував під час пандемії коронавірусу

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російського співака Леоніда Агутіна, який спочатку нібито не підтримав військовий напад Росії на Україну, а потім відхрестився від своїх заяв, екстрено госпіталізували в Москві.

Раніше також Агутін решил зробити заяву про шлюб з Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Вже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось вже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості і довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишнього нас світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, в тому світі вже який є", - написав артист.

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