У Росії прийшли в лють через" антидержавну " діяльність Кіркорова / скріншот

Співак Філіп Кіркоров за останні тижні став фігурантом відразу декількох гучних скандалів.

59-річна співачка Віка Циганова вважає, що одіозний виконавець веде відверто антидержавну діяльність.

"Всі ці артисти-пустушки, типу Кіркорова, які вимазали себе в гламурному лайні, їм не місце Зараз на естраді. Все, що вони несуть — це нісенітниця. Люди вмирають за віру, за народ, за руську землю. Де Бузова, і де все це? Це якась пральня з відмивання грошей, це нічого не приносить, крім відторгнення у людей", - вважає співачка.

Більш того, Циганова заявила, що Кіркоров "працює на ворога".

"Цим замазаним людям треба мовчати і не лізти на екрани. Можливо, вони покаялися і змінилися, але зараз не треба лізти. Якщо вони роблять благодійні речі, то не випинайте себе. Вам люди не вірять", — підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров зараз знаходиться у великому турне країнами. Одіозний артист всього за кілька днів встиг вляпатися в ряд скандалів.

У мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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