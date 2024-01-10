У Росії знайшли "гідну" заміну Кіркорову, який оскандалився на вечірці

Схоже, що Кіркорову поступово доведеться прощатися зі своєю кар'єрою в терористичній Росії.

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Кар'єрі Кіркорова прийшов кінець? / Колаж Главред, фото Instagram / fkirkorov

У Росії потихеньку почали шукати заміну скандальному співакові Філіпу Кіркорову, який як не вибачався, а замолити гріхи перед "цнотливими" росіянами за "голу вечірку" не зміг.

Пропагандист і невдаха, музичний критик Сергій Сосєдов, який кілька років знімався в українському шоу, а тепер підтримує напад Росії на Україну повідомив, що пісні Кіркорова з легкістю може виконати сміховинний путініст Микола Басков і Сергій Лазарєв.

"Візьміть Кіркорова, Лазарєва, Баскова. Я не розумію, чим вони відрізняються за репертуаром. Пісні Кіркорова може співати Басков, ті ж пісні Баскова може співати Лазарєв. І вони в принципі можуть співати пісні один одного. Це все знеособлено. Чи можна собі уявити раніше, щоб пісню з репертуару Зикіної заспівала б П'єха? А пісню з репертуару Пугачової заспівала Ротару? Це було неможливо — - цитує його пропагандистський ресурс News.ru.

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Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало страшно і безглуздо.

Раніше також співак-путініст Філіп Кіркоров отримав під ялинку за погану поведінку не вугілля і не різки, а судовий позов. Причому за нанесення тілесних ушкоджень.

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