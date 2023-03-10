У РФ зібралися жорстко покарати Земфіру за підтримку України

Співачка Земфіра раніше засудила путінський режим і вторгнення Росії в Україну.

Земфіра / скріншот YouTube

Співачка Земфіра, яка була внесена до реєстру "іноагентів" в Росії, ризикує залишитися без всього майна.

Російські депутати вже направили в Генпрокуратуру РФ звернення, в якому вимагають позбавити співачку всього майна, що залишилося в Росії, пише Shot.

Так, У Земфіри за її позицію щодо вторгнення РФ в Україну, зібралися відібрати величезну квартиру, яка оцінюється в більш ніж 55 мільйонів рублів.

відео дня

Також в списку два її автомобіля BMW 325i і Mercedes-Benz C200 4matic.

Нагадаємо, легендарна російська співачка Земфіра, яка засудила путінський режим і вторгнення Росії в Україну, ще раз виступила з антивоєнною промовою на своєму концерті-цього разу в Лондоні. Про це на своєму Telegram-каналі написав російський журналіст і опозиціонер Роман Супер.

"Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що я більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти. Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я це чудово пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не відніме, це назавжди зі мною. Назавжди, але разом з тим мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною", - сказала вона.

Вам може бути цікаво: