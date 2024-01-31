У РФ помер музикант групи "Машина времени" і "Земляне"

Поки що про причини смерті музиканта нічого не відомо.

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Музиканту було 73 роки / Колаж Главред, фото Стархіт

У віці 72 років помер відомий російський рок-музикант Юрій Ільченко.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, першим про смерть рок-музиканта розповів журналіст Владислав Бачуров. Він повідомив, що Юрію Ільченку було 72 роки. Чи хворів останнім часом артист, не повідомляється.

"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить", - написав Бачуров, опублікувавши рядки з пісні гурту "Машина времени".

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Відомо, що Ільченко народився в Ростові-на-Дону 1951 року, потім переїхав до Санкт-Петербурга. З дитинства він захоплювався музикою і в 18 років легко потрапив до гурту "Міфи", де взяв на себе клавішні партії, а також гру на ритм-гітарі. Крім того, Юрій володів яскравим вокалом.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич зробив прогноз щодо настання "кращих часів" для терористичної Росії. Про це він став говорити під час свого концерту в Португалії.

Раніше Андрій Макаревич, який одним із перших засудив загарбницьку війну Росії проти України, зробив чергову заяву щодо своєї терористичної батьківщини.

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