У РФ депутати запропонували замінити голлівудські фільми в російському прокаті на індійські і китайські

Мітхун Чакроборті у фільмі "танцюрист диско" / скріншот з відео

Парламентарії-країни агресора запропонувала замінити в прокаті все Західні (голлівудські в першу чергу) фільми у російському прокаті на китайські, індійські, казахські та узбецькі кінострічки. Відповідну пропозицію озвучив перша заступник голови комітету Держдуми з культури Олена Драпеко

"Я була в Китаї, бачила чудові історичні, костюмні картини. Теж не йдуть [в Росії], і дуже шкода: за стилістикою, за настроєм вони дуже зрозумілі і доступні будуть нашому глядачеві. Тут треба домовитися про закупівлю таких фільмів, тим більше, що вони взагалі ніколи не йшли. Я вважаю, що це можливість для вітчизняного кінематографа насамперед. У нас є хороші фільми, нам є що дивитися. Ну і подивитися на фільми тих країн, які досі в прокаті було мало представлені. Це і індійське, і китайське, і південнокорейське кіно. Ну і звичайно, кіно наших сусідів-країн СНД. Є дуже цікаві фільми з Казахстану, Узбекистану, вони абсолютно гідні, щоб їх показувати", – сказала Драпеко.

Кілька тижнів тому через війну, яку розв'язав путінський режим в Україні, Росію покинули представництва голлівудських компаній Sony, Walt Disney Company, Paramount і Warner Bros. Всі вони скасували прем'єри своїх фільмів і зупинили поставки своєї продукції в російські кінотеатри.

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Нагадаємо, раніше США запустили санкції проти 11 високопоставлених представників оборонного сектора РФ у зв'язку з військовою агресією Москви проти України.

Під обмеження потрапили Керівник Росгвардіі Віктор Золотов, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв і гендиректор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв.