У Грузії судили співачку Ніно Катамадзе: що сталося

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з Ніно Катамадзе
- За що її судили
У Грузії відбувся суд, де відповідачем була популярна грузинська співачка, яка також засудила військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, Ніно Катамадзе.
Як повідомляє Грузія онлайн, 10 лютого, в Кутаїському міському суді суддя Цицино Мосідзе визнала 9 осіб винними в порушенні закону за проведення акції протесту біля будинку судді Малхаза Окропірашвілі, а також за розгортання банера: "Свободу Мзіє Амаглобелі".
Серед них опинилася і співачка Ніно Катамадзе. Суддя оштрафував осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, на 5000 ларі кожного (майже 75 000 гривень).
Процес був гучний і резонансний. Під час засідання Ніно Катамадзе заявила, що не має наміру зупинятися в боротьбі за справедливість: "Я не можу обіцяти вам, що зупинюся, Мзії потрібні наші голоси, і ми сказали, що суддя був несправедливий".
Журналістку і директорку грузинських видань Batumelebi і Netgazeti Мзію Амаглобелі затримали 12 січня під час протесту в Батумі. Причиною стало те, що вона дала ляпаса начальнику місцевої поліції Іраклі Джебуадзе, яка, за її словами, неодноразово її ображала. Журналістці висунули обвинувачення в нападі на співробітника поліції, що передбачає від 4 до 7 років ув'язнення.
У Тбілісі та інших містах Грузії щодня проходять акції солідарності. Їхні учасники вважають справу журналістки спробою тиску на незалежні ЗМІ.
З вимогою звільнення Амаглобелі до влади Грузії зверталися численні правозахисні організації, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті, глава європейської дипломатії Кая Каллас та єврокомісар з розширення ЄС Марта Кос.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, як Ніно та її чоловікові Дато вдається зберегти шлюб завдяки простому правилу, встановленому в їхній родині.
Нагадаємо, грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе прибула до Києва, щоб висловити підтримку українському народові у зв'язку з агресією Росії.
Вас також може зацікавити:
- Ніно Катамадзе приїхала підтримати Україну: де виступить співачка
- Ніно Катамадзе зізналася, на яких умовах готова виступити в Криму
- Ніно Катамадзе розкрила подробиці свого непублічного шлюбу
Хто така Ніно Катамадзе?
Ніно Катамадзе - грузинська джазова співачка. Випустила 8 студійних альбомів. У 2019 назвала рф країною-окупантом і відмовилася від виступів там. У 2022 році підтримала Україну в її протистоянні російській агресії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред