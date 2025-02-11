У Грузії судили співачку Ніно Катамадзе: що сталося

Ніно Катамадзе опинилася в центрі скандалу і була відповідачем у суді.

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Ніно Катамадзе оголосили вирок / Колаж Главред, фото Instagram/nino_katamadze_official

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Що сталося з Ніно Катамадзе

За що її судили

У Грузії відбувся суд, де відповідачем була популярна грузинська співачка, яка також засудила військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну, Ніно Катамадзе.

Як повідомляє Грузія онлайн, 10 лютого, в Кутаїському міському суді суддя Цицино Мосідзе визнала 9 осіб винними в порушенні закону за проведення акції протесту біля будинку судді Малхаза Окропірашвілі, а також за розгортання банера: "Свободу Мзіє Амаглобелі".

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Серед них опинилася і співачка Ніно Катамадзе. Суддя оштрафував осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, на 5000 ларі кожного (майже 75 000 гривень).

Процес був гучний і резонансний. Під час засідання Ніно Катамадзе заявила, що не має наміру зупинятися в боротьбі за справедливість: "Я не можу обіцяти вам, що зупинюся, Мзії потрібні наші голоси, і ми сказали, що суддя був несправедливий".

Журналістку і директорку грузинських видань Batumelebi і Netgazeti Мзію Амаглобелі затримали 12 січня під час протесту в Батумі. Причиною стало те, що вона дала ляпаса начальнику місцевої поліції Іраклі Джебуадзе, яка, за її словами, неодноразово її ображала. Журналістці висунули обвинувачення в нападі на співробітника поліції, що передбачає від 4 до 7 років ув'язнення.

У Тбілісі та інших містах Грузії щодня проходять акції солідарності. Їхні учасники вважають справу журналістки спробою тиску на незалежні ЗМІ.

З вимогою звільнення Амаглобелі до влади Грузії зверталися численні правозахисні організації, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті, глава європейської дипломатії Кая Каллас та єврокомісар з розширення ЄС Марта Кос.

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Раніше Главред розповідав, як Ніно та її чоловікові Дато вдається зберегти шлюб завдяки простому правилу, встановленому в їхній родині.

Нагадаємо, грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе прибула до Києва, щоб висловити підтримку українському народові у зв'язку з агресією Росії.

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Хто така Ніно Катамадзе? Ніно Катамадзе - грузинська джазова співачка. Випустила 8 студійних альбомів. У 2019 назвала рф країною-окупантом і відмовилася від виступів там. У 2022 році підтримала Україну в її протистоянні російській агресії.

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