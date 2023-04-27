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Ніно Катамадзе зізналася, на яких умовах готова виступити в Криму

Анна Підгорна
27 квітня 2023, 22:43 оновлено 27 квітня, 22:43
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Катамадзе розповіла, чому війну в Україні називає "болем свого серця".
Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе розповіла, коли приїде до Криму / instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе гаряче підтримує Україну в її протистоянні країні-окупанту. За час повномасштабної війни вона кілька разів приїжджала в нашу країну з концертами, в Грузії - організувала допомогу дітям-біженцям, а також співпрацює з різними благодійними організаціями та фондами.

Все це артистка робить абсолютно щиро - з любові до України. В інтерв'ю для Обозревателя Катамадзе зізналася, що її почуття - не мода, не політика і не хайп. Все це тому, що Україна гідна любові і підтримки.

"У мене дуже багато знайомих та коханих людей в Україні, яким я часто дзвоню. Я з усіх сил як можу намагаюся їх підтримувати. Тому це не просто кохання. Це не просто інтерес до країни, де відбувається страшна історія. Це люди, яких я люблю, і люди, які показали Україну та показали, за що її можна любити", - зазначає співачка.

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З поваги до нашої країни і на знак засудження військової агресії рф, Катамадзе не відвідувала окупований Крим з 2014 року. Однак зазначила, що її може мотивувати все ж відвідати півострів з концертами.

"Чи я приїду? Я не була в Криму після 2014 року і після звільнення я буду там, із задоволенням", - говорить Ніно Катамадзе.

Нагадаємо, у Росії скасовують концерти ще однієї російської співачки, яка проти війни. Відома співачка нещодавно представила пісню про війну в Україні та масові смерті в ній російських окупантів

Варто зауважити, що українська співачка Яна Соломко випустила пісню на підтримку російських окупантів. Співачка Soyanna, яка народилася в Полтавській області, обрала сторону росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, та активно виступає там.

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