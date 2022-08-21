УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Дізналася за пару місяців до смерті": чоловік Руслани Писанки розповів про її смертельну хворобу

21 серпня 2022, 22:55

На вигляд вона завжди була усміхнена, завжди в гарному настрої, каже чоловік ведучої.

Писанка, чоловік
Писанка / УНІАН та Instagram

Чоловік української актриси і ведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков зізнався, як дізнався про смертельну хворобу дружини.

За словами Ігоря Ісакова, коли артистка поїхала до Німеччини, вони ще не знали про те, що у неї рак.

"Я дізнався, що у неї рак, по телефону. Стояв в пробці, якраз їхав оформляв документи мами Русі, тому що вона незадовго до цього померла. Я стояв у пробці, Руся подзвонила по телефону, таким спокійним, абсолютно спокійним голосом сказала: "Ігор, ти повинен знати, - у мене пухлина", - розповів Ісаков, передає ТСН.

Навіть відчуваючи себе недобре, проходячи хімію, вона примудрялася підтримувати своїх подружок, які їй скаржилися на життя.

"Вам маленький приклад. Коли вона лежала, навіть після хімії, було не дуже добре, дзвонили якісь подруги, скаржилися на своє життя, вона їх по телефону заспокоювала, що все добре, заспокойтеся, все буде добре. Ось вам приклад... зрозуміло, що в глибині душі десь там вона молилася, але все одно... на вигляд вона завжди була усміхнена, завжди в гарному настрої", - розповів Ісаков.

читайте також"Їй було дуже погано": чоловік Руслани Писанки зізнався, як вони дізналися про смертельну хворобу актриси

Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.

Поховали актрису 21 серпня в Києві.

Читайте також:

Руслана Писанка
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:03

Дочка Стаса Михайлова з сумними очима відзначила 13 років у клубі, де членство коштує 300 тисяч доларів

21 серпня, неділя
23:45

"Незгодні - на вихід!": відома російська телеведуча образила українцівВідео

23:36

"Дмитро щасливий чоловік": дружина Комарова Олександра Кучеренко зачарувала фанатів елегантним луком

23:24

Байден, Джонсон, Макрон і Шольц провели термінові переговори через Україну: перші подробиціВідео

23:15

Санкції ультрабагатим росіянам не перешкода: дружина Пєскова перебила посуд у ГреціїВідео

Реклама
23:10

Українські військові евакуювали примусово мобілізованих в "ЛНР": як врятуватися від окупантівВідео

22:55

"Дізналася за пару місяців до смерті": чоловік Руслани Писанки розповів про її смертельну хворобуВідео

22:29

"Ліквідують токсичні фігури": у РФ почалася боротьба еліт за місце в постпутінській Росії - експертВідео

22:14

Олена-Христина Лебідь показала "повітряні кульки" в бікіні

22:09

Харків у вогні: окупанти завдали потужного удару по містуВідео

21:55

Росія в паніці закриває повітряний простір у трьох областяхВідео

21:32

За підривом машини Дугіна стоять російські партизани: вони погрожують вбити Путіна - опозиціонерВідео

21:19

"РФ входить у військово-кадрову кризу": у Зеленського зробили заяву про переговори з ПутінимВідео

20:57

Йдуть потужні бої: де на Донбасі окупанти мають успіхиВідео

20:32

16-річна донька Ольги Фреймут показала романтичне возз'єднання з коханим

20:10

Прикмети на 23 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не привернути трагедіюВідео

20:08

Путін переконував, що Україна і Білорусь не повинні бути незалежними державами - ШольцВідео

20:00

Наближають звільнення: прихильниця Росії в соцмережах показала місце розташування ППО в КримуВідео

19:44

США та Китай готують велику угоду щодо долі Росії – ФейгінВідео

19:37

Надя Дорофєєва зізналася, що насправді пов'язує її з Мішею КацурінимВідео

Реклама
19:33

Окупанти із Запорізької АЕС потрапили до реанімації з ознаками променевої хвороби - парамедикВідео

19:32

Перевірте себе: яка родимка на тілі несе неймовірну удачуВідео

18:56

Каменських побувала в Ірпені і заспівала пісню на підтримку волонтерівВідео

18:52

Юрій Романенко. Вбивство Дар'ї Дугіної і чому Росія напередодні великого шухеруВідеоблоги

18:50

"Впаде щось міцне": Україна може влаштувати росіянам "свято" на День Незалежності - експертВідео

18:43

Путін буде створювати міф про український тероризм у МосквіПогляд

18:37

"Дуже нездоровий": Комаровський назвав діагноз Путіна

18:36

Розчарування дня: легендарний "Геракл" Кевін Сорбо закликав припинити фінансову допомогу Україні

18:27

"Прибрати хотіли дочку і батька": стало відомо, за що вбили дочку ДугінаВідео

18:23

Чоловіків забрали на війну проти України: у Довжанську на Луганщині на шахті працюють жінкиВідео

18:21

"Україна в крові, а Українка Корольова в кайфі": співачка запалила з кавказькими чоловікамиВідео

18:00

Просто хотів захопити: у Путіна "абсолютно абсурдні" причини нападу на Україну - ШольцВідео

17:31

"Москва згорить повністю": експерт розповів, що чекає РФ у разі удару по центрах прийняття рішеньВідео

17:16

19 ракетних ударів з 20-ти припадає на цивільні об'єкти: в СБУ назвали справжню мету армії РФВідео

17:04

У Росії не змогли сформувати танковий батальйон, охочих їхати на війну мало - ГУРВідео

17:01

Святкують ромашкове весілля: на Сніданку з 1+1 Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботиВідео

16:50

Евакуації з міста і хімічна атака: в Україні оновили сигнали повітряної тривогиВідео

16:32

"Рупори" Кремля відкрито погрожують Україні: пропагандисти закликають "терміново вдарити по Банковій"

16:22

Україну атакує град і спека: синоптики назвали останній спекотний деньВідео

16:09

Співробітникам урядового кварталу рекомендують з 22 по 26 серпня працювати вдома – УПВідео

Реклама
16:08

"Якщо я помру як воїн - це буде найдостойніша смерть": Даніель Салем зловив кулю на фронті

15:55

Штурм РФ на півдні нарвався на потужну відповідь ЗСУ: окупанти відступили з втратамиВідео

15:54

"Він не негідник, а просто ідіот": Шендерович спробував виправдати путінського холуя Машкова

15:50

Для Росії удари по Криму рівносильні знищенню крейсера "Москва" - Юрій ШуліпаВідео

15:40

Воював у Чечні та Сирії: ЗСУ знищили підполковника з РФ, який одним з перших поїхав на фронтВідео

15:05

Якщо РФ захопить Київ і розгромить Україну, на черзі будуть Франція, ФРН, Британія та США - СоскінВідео

14:59

Київ під загрозою: у Британії назвали умову застосування РФ ядерної зброїВідео

14:59

Дугіна після загибелі дочки терміново відвезли в лікарню: в Мережі з'явилися подробиці

14:47

Під Запоріжжям буряти і кадирівці постріляли один одного, є поранені - журналістВідео

14:36

Війна триватиме 15 років, але вже не на території України - експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти