"Дізналася за пару місяців до смерті": чоловік Руслани Писанки розповів про її смертельну хворобу

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Чоловік української актриси і ведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков зізнався, як дізнався про смертельну хворобу дружини.

За словами Ігоря Ісакова, коли артистка поїхала до Німеччини, вони ще не знали про те, що у неї рак.

"Я дізнався, що у неї рак, по телефону. Стояв в пробці, якраз їхав оформляв документи мами Русі, тому що вона незадовго до цього померла. Я стояв у пробці, Руся подзвонила по телефону, таким спокійним, абсолютно спокійним голосом сказала: "Ігор, ти повинен знати, - у мене пухлина", - розповів Ісаков, передає ТСН.

Навіть відчуваючи себе недобре, проходячи хімію, вона примудрялася підтримувати своїх подружок, які їй скаржилися на життя.

"Вам маленький приклад. Коли вона лежала, навіть після хімії, було не дуже добре, дзвонили якісь подруги, скаржилися на своє життя, вона їх по телефону заспокоювала, що все добре, заспокойтеся, все буде добре. Ось вам приклад... зрозуміло, що в глибині душі десь там вона молилася, але все одно... на вигляд вона завжди була усміхнена, завжди в гарному настрої", - розповів Ісаков.

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Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.

Поховали актрису 21 серпня в Києві.

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