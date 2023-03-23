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"Успіху і так не було": у Росії пояснили провал гастрольного туру запроданки Повалій

23 березня 2023, 14:17
І справа навіть не в тому, що за національністю вона українка, а в тому, що її пісні та концерти нікому не потрібні в Росії.
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій / instagram.com/tpovaliyofficial

Запроданка Таїсія Повалій, яка відреклася від України і стала на бік терористичної Росії, яка веде загарбницьку війну проти України, несподівано позбувшись свого заробітку.

І справа навіть не в тому, що за національністю вона українка, а в тому, що її пісні та концерти нікому не потрібні в Росії. "Днями зірка вирушила до Сибіру на гастролі: співачка планувала дати кілька сольних концертів. Втім, тур виявився зірваний. Квитки на виступи Повалій продавалися погано. У жодному з міст зірка не змогла зібрати аншлаг. А в Улан-Уде і Читі концерти Таїсії організатори були змушені взагалі скасувати", - пише пропагандистське видання Московський Комсомолець.

За словами екс-директора Софії Ротару, промоутера Сергій Лаврова, частково це сталося через "українську історію", має на увазі війну він. "Всі прекрасно розуміють, що вона з України. А зараз наші громадяни налаштовані дуже патріотично. І не розбираються: на чиєму боці Повалій або та ж Лорак. Розуміють: Україна і все — не хочуть йти на концерт", - пояснює він ставлення "хороших росіян" до війни.

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Лавров також не дивується зриву концертів зрадниці. "Вона не збирала зали. Завжди, що називається, "три каліки в залі". На моїй пам'яті у неї не було успішних турів. Тому що Повалій ніколи не була зіркою номер 1. Корпоративи у неї - так, були, але небагато", - додає він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Повалій позбавляється свого заробітку в терористичній Росії.

Зокрема, за інформацією пропагандистського видання "Московський комсомолець", українській зрадниці скасували запланований концерт у Читі.

"Він повинен був відбутися 27 березня. Про це 20 березня повідомив організатор події", - пише видання.

Раніше також раніше Повалій в черговий раз виступила з рядом цинічних пропагандистських заяв. "Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я - з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення з зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна, до нормального життя. Всі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей", - повторила вона слова кремлівської методички.

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Таїсія Повалій
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