Померла радянська акторка-довгожителька Віра Васильєва

Васильєва виходила на сцену протягом 75 років.

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Померла Віра Васильєва / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Радянська театральна та кіноакторка Віра Васильєва померла в Москві у віці 97 років. Про це повідомляє Московський академічний театр сатири, в якому артистка служила з 1948 року.

"Наш театр спіткало велике горе: не стало Віри Кузьмівни Васильєвої. Нашої улюбленої Вірочки. Висловлюємо співчуття близьким, друзям і легіону її шанувальників", - заявляє прес-служба театру.

Віра Васильєва була найстарішою з живих народних артистів СРСР, правда це звання вона носила всього один день - з 8 по 9 серпня 2023 року. В кінці вересня акторці виповнилося б 98 років.

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Акторка Віра Васильєва відома ролями у фільмах "Сказання про землю Сибірську", "Чук і Гек", "Весілля з приданим", "Карнавал", "Слідство ведуть ЗнаТоКі", кіновиставах "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Як важливо бути серйозним" та ін.

Останній раз на сцену Васильєва вийшла в січні 2023 року - вона брала участь у розважальній постановці Театру сатири, приуроченої до Старого Нового року.

Раніше в рф померла популярна радянська акторка Ірина Мірошниченко. У 82 роки вона потрапила в лікарню з важкою формою поширеного захворювання, яке спершу намагалася вилікувати самостійно.

Також у родині Ольги Сумської сталося нещастя - акторка розповіла про смерть Миколи Петровича Борисюка, батька її чоловіка, актора Віталія Борисюка.

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