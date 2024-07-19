Помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху"

Артистові на момент смерті було 94 роки.

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Помер зірка фільму "Теорія великого вибуху" / Колаж Главред, фото скріншот

Американський актор Боб Ньюхарт, сатиричний комік, чиї серіали "Шоу Боба Ньюхарта" і "Ньюхарт" користувалися величезним успіхом протягом 1970-х і 80-х років, помер у четвер у Лос-Анджелесі. Йому було 94.

За даними Vanity Fair, публіцист Ньюхарта Джеррі Дігні повідомив, що він помер після серії нетривалих хвороб. Ньюхарт був також відомий молодій аудиторії як Папа Ельф у різдвяному класичному фільмі 2003 року "Ельф".

Також він грав гостьову роль у "Теорії великого вибуху" (за яку він отримав свою єдину "Еммі" як запрошена зірка 2013 року), а зовсім недавно він з'явився в серіях "Молодого Шелдона".

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Творець "Теорії великого вибуху" Чак Лоррі згадав Ньюхарта, сказавши у своїй заяві: "Протягом багатьох років я благав Боба з'явитися на одному з моїх шоу. Він завжди говорив ні. Але потім він закохався в "Теорію великого вибуху" і сказав "так" - з двома умовами.

Перша: у його персонажа мала бути сюжетна лінія, що охоплює кілька епізодів. І друга: він хотів виграти Еммі. Ми впоралися з обома завданнями. Мені довелося працювати з легендою комедії. Майстер своєї справи, добра і делікатна людина.

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