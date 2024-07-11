Померла головна героїня кубриківського "Сяйва" Шеллі Дюваль

Партнер акторки розкрив подробиці смерті "Венді Торренс".

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Померла Шеллі Дюваль - зірка фільму Сяйво Стенлі Кубрика / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Американська теле- та кіноакторка Шеллі Дюваль померла у віці 75 років. Це сталося 11 липня в Бланко, штат Техас. Смерть артистки підтвердив виданню The Hollywood Reporter її партнер, музикант Ден Гілрой.

"Моя дорога, мила, чудова супутниця життя і подруга покинула нас. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Лети, прекрасна Шеллі", - сказав він.

Смерть Дюваль настала уві сні через ускладнення діабету, всього через 4 дні після її 75-річчя. Також у 2016 році акторка зізналася, що страждає через психічний розлад.

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Не останню роль у його розвитку зіграла робота Шеллі над кінофільмом "Сяйво" (1980) - зйомки могли тривати годинами без перерви з повторами дублів раз по раз, що призводило до емоційної нестабільності акторки.

Загалом на рахунку Шеллі Дюваль 57 ролей у різних теле- і кінопроєктах, включно з:"Нешвілл" (1975), "Три жінки" (1977), "Енні Голл" (1977), "Сяйво" (1980), "Попай" (1980), "Бандити часу" (1981), "Портрет леді" (1996) та ін.

Хто така Шеллі Дюваль? Шеллі Дюваль - американська акторка, відома своїми образами самобутніх, часто ексцентричних персонажів. Вона була удостоєна кількох нагород, зокрема премії Каннського кінофестивалю і премії Пібоді, а також номінацій на премію Британської академії кіномистецтва і двох премій "Еммі", повідомляє Вікіпедія.

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