Померла головна героїня кубриківського "Сяйва" Шеллі Дюваль

Американська теле- та кіноакторка Шеллі Дюваль померла у віці 75 років. Це сталося 11 липня в Бланко, штат Техас. Смерть артистки підтвердив виданню The Hollywood Reporter її партнер, музикант Ден Гілрой.
"Моя дорога, мила, чудова супутниця життя і подруга покинула нас. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Лети, прекрасна Шеллі", - сказав він.
Смерть Дюваль настала уві сні через ускладнення діабету, всього через 4 дні після її 75-річчя. Також у 2016 році акторка зізналася, що страждає через психічний розлад.
Не останню роль у його розвитку зіграла робота Шеллі над кінофільмом "Сяйво" (1980) - зйомки могли тривати годинами без перерви з повторами дублів раз по раз, що призводило до емоційної нестабільності акторки.
Загалом на рахунку Шеллі Дюваль 57 ролей у різних теле- і кінопроєктах, включно з:"Нешвілл" (1975), "Три жінки" (1977), "Енні Голл" (1977), "Сяйво" (1980), "Попай" (1980), "Бандити часу" (1981), "Портрет леді" (1996) та ін.
Хто така Шеллі Дюваль?
Шеллі Дюваль - американська акторка, відома своїми образами самобутніх, часто ексцентричних персонажів. Вона була удостоєна кількох нагород, зокрема премії Каннського кінофестивалю і премії Пібоді, а також номінацій на премію Британської академії кіномистецтва і двох премій "Еммі", повідомляє Вікіпедія.
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