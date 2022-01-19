Помер редактор Vogue Андре Леон Теллі

Андре Леон Теллі (16 жовтня 1948 - 18 січня 2022) / instagram.com/andreltalley

На 73 році життя помер Андре Леон Теллі - американський модний журналіст та ікона стилю.

Смерть настала в лікарні міста Уайт-Плейнс внаслідок інфаркту міокарда.

Повідомлення про смерть Теллі з'явилося сьогодні на його офіційній сторінці в Instagram: "З великою сумом ми повідомляємо про смерть Андре Леона Теллі 18 січня 2022 року в Нью-Йорку. Пан Теллі був видатним креативним директором Vogue під час його становлення в якості світової Біблії моди. За останні п'ять десятиліть, будучи міжнародною іконою, він був близькою довіреною особою Іва Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Паломи Пікассо, Діани фон Фюрстенберг, Бетанн Хардісон, Маноло Бланіка, і у нього була схильність відкривати, виховувати і прославляти молодих дизайнерів".

Крім цього Теллі працював в журналі Енді Уорхола, в The New York Times, Vanity Fair, Women's Wear Daily та ін.

До його модних порад прислухалися дизайнери зі світовим ім'ям, він допомагав Мішель Обамі в її бутність першої леді розробляти гардероб.

Реклама

Мода була справжньою пристрастю Теллі - він марив нею, будучи 10-річним хлопчиськом, коли вперше взяв в руки Vogue, і присвятив їй все життя.

читайте такожПомер відомий актор з комедійного серіалу Кухня

Раніше відомого актора з серіалу Глухар знайшли мертвим у власній квартирі.

Інші цікаві новини: