УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Помер актор Хельмут Бергер, який зіграв фантомаса

Олена Кюпелі
19 травня 2023, 13:34 оновлено 19 травня, 13:40
81
Популярний австралійський актор Хельмут Бергер зіграв у багатьох кінострічках.
Гельмут Бергер не дожив до дня народження кілька днів
Гельмут Бергер не дожив до дня народження кілька днів / kino-teatr.ru

Популярний актор, легенда австрійського кіно Гельмут Бергер помер у четвер. 29 травня йому виповнилося б 79 років.

За даними його агентства, він помер у Зальцбурзі у віці 78 років. Бергер був винятковим талантом, він грав з Ромі Шнайдер, Елізабет Тейлор і Генрі Фонду, серед інших. Найбільш відома його роль-роль Фантомаса в однойменному фільмі, повідомляє orf.at.

Бергер провів своє дитинство і юність в Зальцбурзі, пізніше працював в Парижі і Лондоні кравцем і фотомоделлю, знімався в рекламі. З 1964 по 1966 рік Бергер відвідував центральну драматичну школу в Лондоні, але не закінчив її. Він поїхав до Перуджі вивчати італійську мову в університеті. Він отримав свій перший екранний досвід як статист і з меншими ролями у фільмі "Мегаполіс Чінечітта", а потім у 1966 році його першовідкривач, а потім партнер Лукіно Вісконті вперше знявся в невеликій ролі у фільмі "Сьогоднішні відьми".

відео дня

У його фільмографії стрічки "Чаклунки", "Загибель богів", "Портрет Доріана Грея", "Фантомас", "Хрещений батько 3", "Сен-Лоран. Стиль - це я" та інші.

Нагадаємо, раніше шведський музикант і гітарист легендарної групи АВВА Лассе Велландер помер у віці 70 років після короткої боротьби з раком. Про хворобу він дізнався у 2021 році, і вона стрімко прогресувала.

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("підстава: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Вас також може зацікавити:

Реклама

Головне за день

"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

13:38 Світ
"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

11:51 Україна
Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

10:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:38

"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

13:34

Помер актор Хельмут Бергер, який зіграв фантомаса

13:29

Вийде ніжною і соковитою: кілька секретів, як в духовці правильно запекти курку

13:29

Долар рване вниз: експерти сказали, яким буде курс валюти на початку літа

13:14

Що буде з організмом, якщо відмовитися від цукру

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:57

У мережі з'явилася інформація про невиліковну хворобу Седокової

12:29

Росіяни "захопили Бахмут": Маляр спростувала інформацію

12:20

"Українська команда" передала дрони-камікадзе підрозділу "Скала": "Доставлять вибухівку ворогу"

12:20

Що зробити, щоб в туалеті смачно пахло: прості хитрощі з підручних засобів

Реклама
12:06

Молодик у травні 2023: що чекає на кожен знак зодіаку до 4 червняВідео

11:52

ЗСУ доб'ють окупантів на території РФ: військовий експерт розкрив несподіваний сценарійВідео

11:51

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

11:45

"Вайкуле, хай їй грець": далекобійник Гостюхін накинувся на співачку і осквернив пам'ять Кікабідзе

11:39

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах

11:35

Favbet Foundation передав захисникам Бахмута пікап, мікроавтобус і два тепловізори

11:17

Намазав і змив: як легко очистити шви між плиткою в домашніх умовах

11:13

Головоломка для найкмітливіших: потрібно знайти бігуна-шахрая за 11 секунд

11:13

Гороскоп на завтра 20 травня 2023: Дівам - відпочинок, Ракам - сюрпризиВідео

10:56

Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

10:37

Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNNВідео

Реклама
10:13

Що робити, якщо кішка хрипить і кашляє: можливі причини та наслідки

10:10

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: у бою загинув 25-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Фото

10:04

Порушникам комендантської години можуть вручати повістки - адвокат

09:52

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

09:42

У ЗСУ розкрили тактику ракетних ударів РФ по Україні та назвали ймовірні цілі

09:14

Влітку українцям підвищать пенсії: кого торкнеться індексація та на скільки зростуть виплатиВідео

09:05

Без зайвого клопоту і з мінімальними витратами: як утилізувати вміст дачного туалету

09:05

"Розстріляємо, як у тирі": армія РФ у Бахмуті має лише 2 варіанти дій – СвітанВідео

09:01

Тільки генії помітять жирафу за 7 секунд: складна головоломка на уважність

08:49

Лукашенко і Гаага: чи доживе білоруський диктатор до суду - МаломужВідео

08:41

Шольц назвав Росію загрозою всьому світу

08:25

Гороскоп на сьогодні 19 травня 2023: Рибам - стрес, Тельцям - творчість

08:20

Бахмут - хороший полігон для знищення російської арміїПогляд

08:14

Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та близьким

08:03

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

07:55

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:21

Винахідливі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: навіщо так робили

07:20

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISWВідео

06:39

Нічна атака на Київ: окупанти застосували дрони "Шахед", всі цілі знищено силами ППО

06:20

Росія вже програла повітряний бій з УкраїноюПогляд

Реклама
05:30

Як приготувати курячу печінку швидко та смачно: корисні поради

05:00

Хотів усиновити дитину, але не встиг: окупанти вбили харківського волонтера

04:42

Гороскоп на червень 2023 для Стрільців: що принесе перший місяць літаВідео

03:52

Зворотний бік бійки: Брітні Спірс показала, як ніжно мириться з чоловікомВідео

03:22

"Українська армія 10 років буде у бойовому режимі": Світан назвав реальні терміни закінчення війниВідео

03:20

3 помилки споганять все блюдо: рецепт шикарного салату, який готується дуже швидкоВідео

03:10

"Хлопці будуть розривати "сусідів": астролог назвала місяць ганьби для Росії - гороскоп для ЗСУВідео

02:52

Секретний рецепт СРСР: чому тоді шашлик маринували саме в оцті

02:20

"Росії вигідно, щоб Україна збивала більше "Шахедів": експерт пояснив тактику РФВідео

01:35

Світан пояснив, що для чого ЗСУ потрібен наступ у Бахмуті

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти