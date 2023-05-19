Помер актор Хельмут Бергер, який зіграв фантомаса

Популярний австралійський актор Хельмут Бергер зіграв у багатьох кінострічках.

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Гельмут Бергер не дожив до дня народження кілька днів / kino-teatr.ru

Популярний актор, легенда австрійського кіно Гельмут Бергер помер у четвер. 29 травня йому виповнилося б 79 років.

За даними його агентства, він помер у Зальцбурзі у віці 78 років. Бергер був винятковим талантом, він грав з Ромі Шнайдер, Елізабет Тейлор і Генрі Фонду, серед інших. Найбільш відома його роль-роль Фантомаса в однойменному фільмі, повідомляє orf.at.

Бергер провів своє дитинство і юність в Зальцбурзі, пізніше працював в Парижі і Лондоні кравцем і фотомоделлю, знімався в рекламі. З 1964 по 1966 рік Бергер відвідував центральну драматичну школу в Лондоні, але не закінчив її. Він поїхав до Перуджі вивчати італійську мову в університеті. Він отримав свій перший екранний досвід як статист і з меншими ролями у фільмі "Мегаполіс Чінечітта", а потім у 1966 році його першовідкривач, а потім партнер Лукіно Вісконті вперше знявся в невеликій ролі у фільмі "Сьогоднішні відьми".

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У його фільмографії стрічки "Чаклунки", "Загибель богів", "Портрет Доріана Грея", "Фантомас", "Хрещений батько 3", "Сен-Лоран. Стиль - це я" та інші.

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