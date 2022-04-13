Українська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє

Josephine Jackson (Юлія Сенюк) стала волонтером в Україні / instagram.com/ta.sama.actorka

Незважаючи на біди і страждання, які приніс в Україну "русский мир", країна зараз переживає небувале єднання. Українці різного віку, соціальних статусів і професій разом стали на захист своєї Батьківщини.

Не залишилася осторонь і зірка фільмів для дорослих Josephine Jackson - проста українська дівчина Юлія Сенюк. Війна застала актрису на зйомках в Будапешті, але вже буквально через пару днів вона повернулася до рідного Львова з гуманітарною допомогою.

Зараз Сенюк займається благодійністю та волонтерством, збирає гроші для ЗСУ, а також проводить активну інформаційну роботу в соціальних мережах - сотні тисяч підписників отримують актуальну інформацію про звірства окупантів, а також про способи допомогти постраждалим від військових злочинів рф.

Джексон, як справжня українка, ні на секунду не сумнівається в перемозі. Вона впевнена - Україну чекає велике світле майбутнє, на благо якого вона готова працювати.

В інтерв'ю для Styler Юлія Сенюк розповіла, якою бачить рідну країну після перемоги над рашистами: "Вільною, процвітаючою, європейською країною. Я бачу її великою державою, на яку будуть рівнятись і брати з неї приклад у всьому світі – в тому числі у США і Євросоюзі.

Перед українцями нарешті відкриються усі двері, великі можливості, велике майбутнє.

Я, напевно, як і більшість українців, свого часу сумнівалась у наших політиках, законах, поліції, державі загалом. Я не те що не бачила, я навіть не думала, що Україна зможе вибратись з такої глибокої ями, в яку потрапила.

Але війна показала мені що таке Україна, і яка в ній живе могутня нація. Ці всі події кардинально змінили моє бачення щодо потенціалу нашої країни і її можливостей на світовій арені".

Порнозірка Josephine Jackson впевнена у світлому майбутньому України / instagram.com/ta.sama.actorka

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Раніше стало відомо, що 21-річний український манекенник Лев Улесов пішов служити в ЗСУ військовим медиком.

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