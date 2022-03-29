Україна їде на Євробачення-2022: під яким номером виступить Kalush Orchestra і коли дивитися

Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі Євробачення-2022.
Хоч в Україні триває війна, яку влаштувала Росія, група Kalush Orchestra виступить на конкурсі Євробачення-2022 в першому півфіналі 10 травня під номером 6.
Як повідомляє Суспільне, це було вирішено 29 березня в Турині.
Сьогодні пройшло жеребкування, після якого був оголошений повний порядок виступів учасників у першому і другому півфіналах.
Коли виступить Україна на Євробаченні-2022
Перший півфінал (10 травня)
- Албанія: Ronela Hajati - Sekret
- Латвія: Citi Zēni - Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu - Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry
- Словенія: LPS - Disko
- Україна: Kalush Orchestra - Стефанія
- Болгарія: Intelligent Music Project - Intention
- Нідерланди: S10 - De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
- Португалія: MARO - Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure
- Данія: REDDI - the Show
- Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
- Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
- Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn - Snap
Другий півфінал (12 травня)
- Фінляндія: The Rasmus - Jezebel
- Ізраїль: Michael Ben David - IM
- Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano
- Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black
- Грузія: Circus Mircus - Lock Me In
- Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am
- Сан-Марино: Achille Lauro - Stripper
- Австралія: Sheldon Riley - Not The Same
- Кіпр: Andromache - Ela
- Ірландія: Brooke - That's Rich
- Північна Македонія: Andrea - Circles
- Естонія: Stefan - Hope
- Румунія: WRS - Llámame
- Польща: Ochman - River
- Чорногорія: Vladana - Breathe
- Бельгія: Jérémie Makiese - Miss You
- Швеція: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer
- Чехія: We Are Domi - Lights Off
Виступ Kalush Orchestra на Нацвідборі на Євробачення-2022
Скандал на Євробаченні з Alina Pash
Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.
Артистка потрапила в базу "Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.
Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія – агресор".
У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.
Після перемоги на Нацвідборі на Євробачення-2022 Аліну Паш звинуватили у шахрайстві та підробці документів про законний перетин кордону з Кримом, що поставило під питання її участь у конкурсі. Надана співачкою довідка виявилася підробкою.
Читайте також:
- Скандал на Євробаченні-2022: довідка про поїздку співачки Аліни Паш до Криму виявилася підробленою
- Хто представить Україну на Євробаченні: команда Аліни Паш зробила заяву через підробку документів
- "Мені правда дуже шкода": Аліна Паш зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні