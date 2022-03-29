Україна їде на Євробачення-2022: під яким номером виступить Kalush Orchestra і коли дивитися

Євробачення 2022 / Суспільне

Хоч в Україні триває війна, яку влаштувала Росія, група Kalush Orchestra виступить на конкурсі Євробачення-2022 в першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Як повідомляє Суспільне, це було вирішено 29 березня в Турині.

Сьогодні пройшло жеребкування, після якого був оголошений повний порядок виступів учасників у першому і другому півфіналах.

Коли виступить Україна на Євробаченні-2022

Перший півфінал (10 травня)

Албанія: Ronela Hajati - Sekret

Латвія: Citi Zēni - Eat Your Salad

Литва: Monika Liu - Sentimentai

Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry

Словенія: LPS - Disko

Україна: Kalush Orchestra - Стефанія

Болгарія: Intelligent Music Project - Intention

Нідерланди: S10 - De Diepte

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

Португалія: MARO - Saudade Saudade

Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure

Данія: REDDI - the Show

Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo

Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

Вірменія: Rosa Linn - Snap

Другий півфінал (12 травня)

Фінляндія: The Rasmus - Jezebel

Ізраїль: Michael Ben David - IM

Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano

Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black

Грузія: Circus Mircus - Lock Me In

Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am

Сан-Марино: Achille Lauro - Stripper

Австралія: Sheldon Riley - Not The Same

Кіпр: Andromache - Ela

Ірландія: Brooke - That's Rich

Північна Македонія: Andrea - Circles

Естонія: Stefan - Hope

Румунія: WRS - Llámame

Польща: Ochman - River

Чорногорія: Vladana - Breathe

Бельгія: Jérémie Makiese - Miss You

Швеція: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Чехія: We Are Domi - Lights Off

Виступ Kalush Orchestra на Нацвідборі на Євробачення-2022

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу "Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "у нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія – агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

Після перемоги на Нацвідборі на Євробачення-2022 Аліну Паш звинуватили у шахрайстві та підробці документів про законний перетин кордону з Кримом, що поставило під питання її участь у конкурсі. Надана співачкою довідка виявилася підробкою.

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