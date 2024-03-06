У принца Вільяма зробили різку заяву про здоров'я його дружини Кейт Міддлтон

Громадськість будує різні версії щодо самопочуття принцеси Кейт.

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Принц Вільям відповів про здоров'я його дружини / Колаж Главред, фото instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Вільям прокоментував так звані "теорії змови", пов'язані із загадковим захворюванням його дружини Кейт Міддлтон, а також її відновлення після операції на черевній порожнині.

"Він зосереджений на своїй роботі, а не на соціальних мережах", - сказав у середу представник принца Уельського.

За інформацією Page Six, заяву було зроблено після того, як незліченні королівські спостерігачі висловили в Інтернеті занепокоєння з приводу принцеси Уельської, яку бачили на публіці тільки один раз з моменту її госпіталізації в січні.

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Кенсингтонський палац раніше назвав операцію Міддлтон "запланованою", хоча джерела повідомили Page Six, що про неї не знали навіть її найближчі помічники.

Минулого місяця палац повідомив, що 42-річна принцеса "почувається добре", але відмовилася розкрити додаткову інформацію з поваги до її приватного життя.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Кенсингтонський палац у січні роз'яснив терміни одужання принцеси, і ми надаватимемо лише суттєві оновлення", - ексклюзивно повідомив тоді її представник.

Очікується, що Міддлтон повернеться до своїх королівських обов'язків лише після Великодня.

Користувачі соціальних мереж останнім часом поширюють незліченні теорії про принцесу, безпідставно припускаючи, що вона перенесла пластичну операцію або перебувала в комі.

Раніше королівський експерт викрив Кейт Мідлтон у жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Також, після коронації Чарльза ІІІ, королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз ІІІ зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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