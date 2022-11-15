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"У нас завжди залишається Париж": Джим Керрі протролив росіян, які заборонили йому в'їзд до РФ

15 листопада 2022, 14:45

Відомий канадський актор Джим Керрі з сарказмом відреагував на заборону на в'їзд в країну-агресор Росію.

Керрі, Росія
Джим Керрі протролив росіян, які заборонили йому в'їзд в РФ / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Відомий голлівудський актор-комік Джим Керрі і письменниця Маргарет Етвуд (відома по антиутопії "Розповідь служниці") дуже іронічно прокоментували санкції, які ввела в тому числі і проти них країна-агресор, Росія.

Етвуд у своєму Twitter написала, що разом з Керрі планувала провести уїк-енд в Москві, але замість цього тепер поїде до Києва.

"Джим і я запланували повеселитися на вихідних в Москві. Думаю, потрібно їхати до Києва", - каже вона.

'У нас завжди залишається Париж': Джим Керрі протролив росіян, які заборонили йому в'їзд до РФ

Керрі підтримав землячку і з великою іронією написав, що заборона на в'їзд в РФ ‒ найжахливіша заборона в його житті. Втім, він завжди зможе відвідати Париж.

"Маргарет Етвуд, боюся, сталося найгірше. Нам заборонили в'їжджати в Росію. Але проблеми 100 канадців у цьому божевільному світі

'У нас завжди залишається Париж': Джим Керрі протролив росіян, які заборонили йому в'їзд до РФ

- це такі дрібниці! У нас завжди залишається Париж", — пожартував артист.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ РФ опублікувало список канадських культурних і громадських діячів, яким заборонено відвідувати країну-терориста на постійній основі.

Список включає в себе 100 громадян Канади. Серед них виявилися актор Джим Керрі (за відкрите засудження політики Путіна і війни в Україні; має канадо-американське громадянство), актриса українського походження і зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник і журналіст, за сумісництвом онук Степана Бандери, Стефан 'Стів' Бандера.

Також Главред повідомляв, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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