У Леоніда Каневського виявили ракову пухлину - ЗМІ

Онкологу не довелося проводити слідство, щоб виявити в артиста рак.

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Леонід Каневський рак - стали відомі деталі про онкологію Каневського / колаж: Главред, фото: instagram.com/leonid_kanevskiy__official

85-річний актор Леонід Каневський останні кілька років скаржився на болі в ділянці малого таза. Нещодавно артист відвідав лікаря, який виявив у зіркового пацієнта пухлину.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на власних інформаторів. Новоутворення виявилося злоякісним, проте Канєвському в хірургічному втручанні відмовили.

Медики переконані, що навіть із пухлиною життю актора нічого не загрожує, а ось операцію у своєму елегантному віці Леонід Каневський може не пережити. Крім цього, ситуацію погіршують проблеми актора з ногами - на його лівому і правому кульшових суглобах встановлені ендопротези, які впливають на чутливість і рухову активність кінцівок.

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Про альтернативні способи лікування поки що також не йдеться. Зараз Леоніда Каневського направили до онколога на дообстеження.

Хто такий Леонід Каневський? Леонід Каневський - радянський та ізраїльський актор театру і кіно. Народився в Києві, репатріювався до Ізраїлю 1991 року. Найбільш відомий за ролями майора міліції Олександра Томіна в телесеріалі "Слідство ведуть ЗнаТоКи", контрабандиста в "Діамантовій руці" і галантерейника Бонасьє в міні-серіалі "Д'Артаньян і три мушкетери". З 2006 року - ведучий документальної передачі "Слідство вели...".

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