У Діми Коляденко нові стосунки - і це не Ірина Білик

Хореограф і третій чоловік співачки вийшов на полювання за новими любовними пригодами.

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Діма Коляденко розкрив подробиці особистого життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Український хореограф і шоумен Діма Коляденко був одружений двічі - з хореографом Оленою Коляденко та зі співачкою Іриною Білик. З останньою артистові приписують роман і сьогодні, але нічого більше ніж дружба і творча співпраця, всупереч чуткам, зараз між ними немає.

І якщо Білик нібито будує стосунки з шанувальником, який встав перед нею на одне коліно під час концерту, то Коляденко знаходиться в найактивнішому пошуку нового кохання. І вже має деякі успіхи.

Так в новому проєкті "Він Вона Шоу" шоумен зізнався, що ходить на побачення, а потенційних партнерок він шукає в Instagram серед тих, хто шле йому "сердечка". Зараз у нього на прикметі цілих дві потенційних коханих.

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"У мене зараз є бажання віднайти своє кохання. Я шукаю кохання. Хочу ходити на побачення. Мені пише багато дівчат, надсилають сердечко. А я відповідаю! Два рази вже ходив на побачення. Ми познайомилися в Instagram і це я написав! Зараз у мене цукерково-букетний роман. Але ще нічого не було. Я тільки один раз з одною, і один раз з іншою сходив на побачення", - поділився успіхами Дмитро Коляденко.

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