"Ти чому відчуваєш себе захищено?!": Янович закликав не дорікати за мирне життя під час війни

Євген Янович закликав не засуджувати тих, хто мирно живе в тилу / instagram.com/yanovychzhenya

Український актор, сценарист і співзасновник Мамахохотала Євген Янович написав емоційний пост про те, чому не варто своїми словами або діями прищеплювати тим, хто в тилу і відносній безпеці, "синдром того, хто вижив".

Артист вважає, що не можна дорікати людям за те, що вони намагаються зберегти подобу мирного життя, поки в країні війна. Він буквально благати заборонити вимовляти фрази на кшталт"поки ви в мирних містах, там гинуть люди". І назвав для цього дві причини:

"1. Викличе в українця (який, на щастя, зараз не чує вибухи та не бачить власними очима смертей) відчуття сорому, що він в безпеці. Ця фраза, яку я зустрічав в різних формулюваннях: "поки ви п‘єте каву/поки ви листаєте мирно інстаграм/поки ви спокійно ходите на роботу" банально виглядає, як претензія: "Ти чого дозволяєш собі почуватись захищено?!".⠀Це змусить українця просто боятися абсолютно природніх для себе речей. А купа лайків під дописом та репости від "інфлюенсерів" ще більше розхитають психіку, якій за війну і так вистачає потрясінь.

2. Створює розкол між українцями. Люди банально сваряться і витрачають енергію, аби під такими дописами відстояти свою позицію.Розібратися детально у скількох кілометрах біля лінії фронту каву ще можна пити, а де її варто заборонити. Чи можна в такий час жартувати, або ж перманента журба повинна накрити життя українця. І так далі".

При цьому Янович зазначає, що він, як і більшість українців, ні на секунду не забуває про тих, хто бореться за свободу і незалежність України, про тих, хто в окупованих містах бореться за своє життя.

"Пийте каву без сорому - цим самим допомагаючи вижити малому бізнесу. Смійтесь без сорому - цим самим відволікаючись і набираючись сил. Живіть без сорому - цим самим маючи більше місця для конструктивних думок, які збережуть вас здоровим українцем", - побажав артист співвітчизникам.

Євген Янович закликав не засуджувати тих, хто мирно живе в тилу / instagram.com/yanovychzhenya

В комментарях акторові подякували за те, що він підняв таку складну тему, та підтримали його переконання:

"Це найкраще, що я читала за останні дні! Ви СУПЕР!"

"Повністю підтримуємо! Вже почали з'являтися дописи відверто абсурдні аби викликати почуття провини у тих, хто в безпечному місці. Дякуємо за допис!"

"Підтримую! Більше скажу, що будучи в мирному місці, не забуваємо про тих хто в окупації, хто під обстрілами і захищає нашу землю".

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