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"Важко без сім'ї": Тодоренко кинула дітей і страждає з цього приводу

Олена Кюпелі
27 травня 2024, 14:20
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Регіна Тодоренко шукає підтримку у своїх підписників.
Регіна Тодоренко, Влад Топалов
Регіна Тодоренко і Влад Топалов виховують двох дітей / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Зрадниця України Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, але живе і працює в країні-терористі Росії, залишила своїх дітей на чоловіка-колишнього наркомана, росіянина Влада Топалова.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Тодоренко вирішила виїхати по роботі, причому зробила це надовго. "Уже дев'ятий день в експедиції, сьогодні стало важко без сім'ї. Вдруге в житті ми розлучилися так надовго", - повідомила запроданка.

Хто така Регіна Тодоренко?

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

відео дня

Таким чином Тодоренко вирішила заручитися підтримкою інших мам, щоб мінімізувати почуття своєї провини.

Вона також виправдовується, що відправляє смішні відео своїм синам.

Зазначимо, що Тодоренко бере участь у шоу, де вихваляє красу терористичної Росії, яка напала на мирну Україну.

Регіна Тодоренко - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно на своїй сторінці в Instagram Регіна Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму, і тримає правою рукою закинуту за голову ліву ногу.

А також Андрій Бедняков прокоментував бажання Тодоренко згодом повернутися до Одеси. Ведучий припустив, що Регіна підтримує намір країни-агресора захопити великі українські міста, і таким чином розраховує опинитися на малій батьківщині.

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