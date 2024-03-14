Тренер відомого футбольного клубу втік з України: де його знайшли

У січні ФК Чорноморець вирушив на тренувальний збір до Туреччини, але Касьяненко не став повертатися в Україну.

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Тренер Ігор Касьяненко втік з України / Колаж Главред, фото fcshakhter.by

На початку 2022 року тренер із фізпідготовки футбольного клубу Чорноморця Ігор Касьяненко розпочав роботу в оновленому тренерському штабі.

Як повідомляє Sport.ua, Касьянов на початку січня виїхав з України з усім складом футбольного клубу і не повернувся назад.

Відомо, що в січні ФК Чорноморець вирушив на тренувальний збір до Туреччини, але Касьяненко не став повертатися в Україну.

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За інформацією джерела видання, фахівець поїхав до США, де перебуває зі своєю сім'єю в Маямі.

У футбольному клубі Чорноморець вже прокоментували ситуацію.

Клуб засуджує Касьяненка за його вчинок і має намір домогтися ануляції тренерської ліцензії втікача.

Ігор Касьяненко / ФК Чорноморець

Хто такий Ігор Касьяненко Ігор Касьяненко - увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука ФК Чорноморець у січні 2022 року. Наразі Чорноморець перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці УПЛ, маючи 23 очки після 19 матчів.

Раніше повідомляли, що український спортсмен, член національної команди з вуличної риболовлі Артур Білан не захотів повертатися в Україну після чемпіонату світу в Італії через мобілізацію. При цьому Білан залишив капітану своєї команди Данилу Лясову сповнене цинізму повідомлення.

Про втечу Білана в соцмережі повідомив сам Лясов. Також капітан команди зауважив, що Білан невдало виступив на ЧС і зробив "важке рішення", поки всі спали і відпочивали перед дорогою додому.

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