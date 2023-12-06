Концерт викликав землетрус: Тейлор Свіфт стала людиною року за версією Time

Минулого року людиною року став Володимир Зеленський.

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На концерті Тейлор Свіфт померла прихильниця / Колаж Главред, фото скріншот з Instagram / taylorswift

Популярна поп-співачка Тейлор Свіфт завершила Зоряний 2023 рік тим, що була названа людиною року за версією журналу Time.

За інформацією Бі-Бі-Сі, зірка, чий тур Eras побив рекорди касових зборів і спровокував розслідування практики продажів Ticketmaster, слід за такими людьми, як Барак Обама, Грета Тунберг і Володимир Зеленський.

Вона сказала журналу, що вона "відчуває себе гордою і щасливою, як ніколи". Нагорода присуджується події або особі, яка, як вважається, мала найбільший вплив на глобальні події за останній рік.

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Співачка також зізналася журналу, що її 180-хвилинні концерти Eras часто викликали у неї відчуття фізичної знемоги. "Після серії виступів я не встаю з ліжка, крім того, щоб взяти їжу, віднести її назад у ліжко і з'їсти там", - сказала вона.

"Я ледве можу говорити, бо співала вже три концерти поспіль. Кожен раз, коли я роблю крок, мої ноги хрустять, хрустять, хрустять від танців на підборах", - додає зірка.

Вона також розповіла про свій бурхливий роман із зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Пара зробила заголовки у вересні, коли Свіфт була помічена з матір'ю Келсі на одній зі своїх ігор.

"На той час, коли я пішла на цю першу гру, ми були парою", - пояснила вона, додавши, що вони вперше познайомилися влітку.

Зазначимо, що попит на квитки Свіфт був настільки високим, що сайт Ticketmaster вийшов з ладу, що спонукало Сенат США провести слухання з приводу бізнесу.

У Сіетлі її концерти викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала. "Це як момент прориву в моїй кар'єрі, який стався у 33 роки", - сказала вона Time. "І вперше в житті я виявилася досить стійкою морально, щоб прийняти те, що з цим пов'язано", - поділилася вона.

Раніше стало відомо про те, що Тейлор Свіфт схоже, стала задихатися на своєму шоу Eras Tour в Ріо-де-Жанейро. Фанатське відео з концерту, опубліковане в суботу, показує, що зірка намагається дихати відразу після виконання "Bejeweled" в кінці свого багатогодинного виступу.

Сама співачка повідомила, що вона "спустошена" після того, як перед її концертом в Ріо-де-Жанейро у п'ятницю померла фанатка. Пізніше також стало відомо про ще одну смерть.

Тейлор Свіфт - найпопулярніша виконавиця на Spotify і Apple Music, а також найкасовіша виконавиця за всю історію.

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