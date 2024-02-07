Телеведуча Валентина Хамайко розповіла, як втратила пасинка на війні

Українська телеведуча Валентина Хамайко поділилася особистою сімейною драмою. На війні вона втратила свого 21-річного пасинка.
Як розповіла вона в інтерв'ю Славі Дьоміну, Валентина Хамайко з ніжністю і теплом згадує стосунки з Остапом, який практично став їй сином.
Вона додає, що про трагедію дізналася від свого чоловіка Андрія. "Мені зателефонував Андрій і сказав про це. Ми тоді були в машині разом із Соломією. Ми тоді поговорили з Андрієм. У мене в таких ситуаціях спрацьовує захисна функція, коли почув інформацію, але ти далі починаєш робити те, що ти маєш робити в цей день. Я машинально почала робити те, що в мене було заплановано на цей день. Звичайно, воно наздогнало ввечері, коли ти залишаєшся наодинці", - розповіла вона.
За її словами, у той момент вона думала, що робити, як робити і що буде далі, як допомогти Андрію. "Але ти не можеш допомогти людині, яка перебуває за сотні кілометрів від тебе. Я ніколи не переживала такої ситуації, я не знала, як йому допомогти", - каже вона.
Ведуча зі сльозами на очах розповіла, що їй дуже важко було повідомити страшну новину дітям. "Наш молодший син не розумів, хто загинув. Він дуже довго запитував: "Тато загинув чи Остап загинув?". І це дуже важко. Старший син перебував у тенісному таборі. Я дзвоню тренеру і кажу, що не розумію, що робити з Михайлом... Як я можу сказати про це синові в телефонному форматі", - розповіла вона.
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