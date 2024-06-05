Таки з'явився: який вигляд мав колишній Заворотнюк у день її похорону

Сергій Жигунов потайки прибув на церемонію прощання з Анастасією Заворотнюк.

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Сергій Жигунов виявляється проігнорував смерть своєї колись коханої жінки / Колаж Главред, фото Instagram/ zhigunov_sergey, KP.ru

У мережі після смерті російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від серйозного онкологічного захворювання, розлютилися на російського актора Сергія Жигунова, який ніяк не відреагував на смерть актриси.

Користувачі мережі звинувачували артиста в тому, що той не спромігся вшануватити пам'ять померлої артистки. Тим часом російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Жигунов таємно був на прощанні з артисткою і переховувався від сім'ї та преси.

"Заслужений артист Росії Сергій Жигунов також прибув до Покровського жіночого монастиря в Москві. Раніше актор не коментував повідомлення про смерть артистки, з якою зблизився на знімальному майданчику серіалу "Моя прекрасна няня", - написало ЗМІ.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

За інформацією інших джерел, Жигунов виглядав пригніченим, але поклав квіти і пішов.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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